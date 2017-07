Máte vzťah bez sexu? Celibát nemusí byť previerka, ale začiatok konca

Niektorých nebaví a nepotrebujú ho, iných život bez sexu môže pripraviť o spánok. Kam môže viesť nútený celibát a kto sa preň rozhodne?

Máte sa radi, no sexu ubúda? Nemusí sa to zlepšiť. Autor: Shutterstock.com

Iva už niekoľko rokov žije s partnerom v celibáte. Peter riešil tú istú situáciu s manželkou. Hoci bol vytrvalý, skúšal sa porozprávať, aj sa vyhrážal milenkou a odchodom, nič s ňou nepohlo. Len kvôli deťom sa dlhé roky nechal „ťahať“ za nos, že však potom, na dovolenke, keď prejdú stresy, keď deti vyrastú... Ako dlho trvá, kým si zvyknete na život bez sexu?

Asexualita alebo porucha?

„Sexualita je v ľuďoch hlboko zakorenená a nevyhasína nikdy,“ odpovedá Dana Šedivá, primárka psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave. Len niekoľko málo percent z populácie je naozaj asexuálnych a nepociťuje náklonnosť k jednému pohlaviu. V podstate trpia sexuálnou dysfunkciou – majú znížené libido a nie sú schopní vzrušiť sa.

„Sexuálna dysfunkcia pritom nemusí byť odrazom nefunkčného vzťahu, do hry vstupujú aj iné faktory – ochorenie, vek, výchova, neuroticizmus, vplyvy minulosti, sexuálna traumatizácia. Navyše, u žien nemá orgazmus reprodukčný význam, dosiahnutie sa viaže na špecifickú situáciu a viac odráža kvalitu partnerského vzťahu,“ dodáva sexuologička, podľa ktorej môže byť niekedy problematické hodnotiť, či u ženy ide o dysfunkciu alebo o pomalú erotizáciu. Najmenej tretina žien má totiž občasné problémy s dosahovaním orgazmu a desiatim percentám žien sa to nepodarí nikdy v živote. Aj medzi mužmi sa však nájdu výrazne nevzrušiví, ktorým stačí sex raz za pol roka.

Sám alebo...?

Nechať sa stále odmietať však nie je jednoduché ani pre jednu stranu. Dokonca môže spôsobiť psychické problémy. „Výrazný a dlhodobý pokles záujmu o sex jedného z partnerov je zdrojom partnerských a psychických problémov, ako sú frustrácia, úzkosť, napätie, poruchy spánku,“ tvrdí odborníčka „Čo máte na výber?“ pýta sa Peter a zároveň si aj odpovedá. „Neveru, masturbáciu alebo porno.“ Nakoniec, aj single ľudia masturbujú a podľa odborníkov sexualita pravdepodobne nikdy neuhasína a je našou súčasťou až do vysokého veku, o čom sa už veľmi nehovorí.

Radšej láska bez sexu ako....

„U nás sa evolučne vyvinula túžba po partnerstve a láske a to nič nenahradí – ani sex, ktorý môžeme riešiť sami alebo s každým. Niektorí ľudia po sklamaní v láske idú z postele do postele, iní sa stiahnu a ďalšieho človeka už nechcú pustiť do svojho života. Masturbácia prináša uvoľnenie, ale nie šťastie. Ale ani nešťastie,“ dodáva na spresnenie primárka z Trnavy.

Prečo ženy odmietajú?

„Únava, vyčerpanosť depresie, úzkosť, existenčné problémy, hormonálne zmeny, endometrióza,“ vymenúva doktorka Šedivá. Niekedy je nechuť prechodná, objaví sa napríklad po pôrode. Podľa štatistík však až pätina žien trpí v niektorom období života sexuálnou poruchou. Spokojnosť vo vzťahu nemusí nutne korešpondovať so spokojnosťou v sexuálnom živote, i keď je s ňou prepojená.

Muž chce a bodka!

Sexualita mužov a žien je však odlišná. U mužov prevažujú biologické faktory vytvárané androgénmi – prejavujú sa vyššou naliehavosťou, častejšími sexuálnymi fantáziami. Muži sú menej vyberaví, častejšie sex iniciujú a menej ho odmietajú. „Pokojne môžu byť s partnerkou pohádaní a napriek tomu pri sexe s ňou dosiahnu orgazmus,“ vysvetľuje sexuologička Dana Šedivá. Cieľom prírody je, aby čo najviac súložili a plodili ďalšie potomstvo. Mužský model sa začína sexuálnou túžbou, ten ženský rôznymi dôvodmi na súhlas a po adekvátnej stimulácii sa dostaví sexuálna túžba, vzrušenie a tak ďalej.

