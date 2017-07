5 najčastejších chýb, ktorými si v lete koledujete o intímne problémy

Na čo si treba dať v lete pozor, aby ste nechytili nejaký zápal tam dole? Ak sa budete držať týchto piatich zásad, mali by ste prežiť bezproblémové leto.

Až 75% žien prekoná najmenej raz za život vaginálnu infekciu. Či už je to zápal pošvy, zápal krčka maternice alebo infekcia močových ciest, najmä v lete treba byť ešte obozretnejšia. Ak ste náchylná na infekcie tam dole, riziko ich vzniku v lete stúpa... Aké chyby najčastejšie robíme?

1. Tesné oblečenie

Priliehavé oblečenie vyzerá sexi vždy a v lete dvojnásobne. Nenoste ho však celodenne, pretože tesné šaty v oblasti genitálií tu zvyšujú potenie a bránia prístupu vzduchu. To vytvára ideálne prostredie pre baktérie.

2. Sprchovanie

Jasné, že v lete sa sprchujete často, niekedy aj viackrát denne. Je to v poriadku, no nemydlite sa pri každom umývaní, a hlavne nie v oblasti vagíny. Umývacie gély a mydlá narušujú prirodzené pH, dráždia pošvu a odplavujú dobré baktérie. Takže nič než vodu! Špeciálne „intímne“ umývacie výrobky sú zvyčajne jemnejšie ako mydlo a mali by mať prijateľnejšie pH pre oblasť genitálií, ale ak ich už musíte použiť, tak radšej iba zvonku.

3. Nosenie hygienických vložiek

Slipové vložky či „intimky“ v nohavičkách v horúcom lete veľmi rýchlo zvlhnú, čím sa stávajú rajom pre baktérie, ktoré sa množia závratným tempom. Buď ich často meňte, ale ich vôbec nepoužívajte. Tiež menštruačné vložky a tampóny treba v lete meniť s vyššou frekvenciou, ako v chladnejšom počasí, keď sa nepotíte. A ešte niečo – používajte radšej neparfumované hygienické výrobky.

4. Nohavičky zo syntetického materiálu

Bavlna by mala byť tým jediným materiálom, z ktorého je vyrobená vaša letná spodná bielizeň. Priedušné textílie udržia ľahšie vašu pokožku v suchu a bez zaparenia. Sexi satén alebo iné nebavlnené tkaniny udržiavajú viac vlhkosť, čím opäť len podporujú rast a množenie kvasiniek, ktoré môžu viesť k vzniku infekcie.

5. Holenie

Akýkoľvek spôsob odstránenia chĺpkov z intímnej oblasti, či už pomocou vosku, holenia alebo epilácie by malo byť vykonaný najmenej 24 až 48 hodín predtým, než pôjdete k bazénu či na pláž. To je čas, ktorý potrebuje pokožka na to, aby ju chlórovaná či morská voda nepodráždili a nevyvolali prípadný zápal.