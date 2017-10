Protiklady sa priťahujú, ale táto spoločná vec vám môže zachrániť vzťah

Ak máte spoločné záľuby, budete tráviť vo dvojici viac času. Koníčky vám pomôžu partnera lepšie oťuknúť

Myslíte si, že trávenie voľného času nie je pre spolužitie rozhodujúce? Mýlite sa. Mať spoločných koníčkov je výhoda. „Umožňujú vzťah udržiavať dlhodobo zaujímavejším,“ vysvetľuje psychologička PhDr. Elena Brozmanová. „Dvojica je spolu pri aktivitách, ktoré ich bavia. Nezdieľa spolu len partnerské alebo pracovné problémy. Každá záľuba prináša pozitívne emócie. Čím viac ich spolu prežijete, tým lepšie je to pre váš vzťah.“

Oťuknete sa

Navyše, ak máte spoločné záľuby, lepšie a rýchlejšie spoznáte svoju polovičku. Partnera či partnerku si v predstihu oťuknete v situáciách, ktoré by vám možno bežný život tak rýchlo neposkytol. V dnešnej uponáhľanej dobe vám tak na reálne spolužitie nezostáva príliš veľa času. Ak nemáte spoločné koníčky, ubudne ho ešte viac. „Myslím si, že dvojice výrazne podceňujú rozhovory o tom, ako si predstavujú prežívanie voľných chvíľ,“ varuje odborníčka. „Ide však o kľúčové veci. Na začiatku sa vám môže zdať, že sa to nejako poddá, ale nie je to tak.“ Asi si ťažko ako aktívny človek užite dovolenku s polovičkou, ktorá uprednostňuje dvojtýždňové leňošenie alebo naopak. Jemný šok zažijete, ak nemáte v obľube ryby a z vášho partnera sa vykľuje vášnivý rybár.

Nepočítajte so zmenou

Protiklady sa priťahujú, ale to čo sa vám na začiatku vzťahu zaujímavé, vám po roku môže začať liezť na nervy. „S tvrdením, že protiklady sa priťahujú, by som úplne nesúhlasila. Môže to platiť pre začiatok vzťahu,“ uvažuje Elena Brozmanová. „Pre mnoho ľudí je príťažlivý niekto, kto je úplne iný. Ale pre dlhodobé spolužitie to nie je príliš vhodné. Výnimkou sú možno len talianske manželstvá, ktoré potrebujú krik a následné udoborovanie. Vo všeobecnosti sú však štandardné vzťahy naladené pozitívnejšie, keď má pár množstvo spoločných záujmov.“

Zákaz to nevyrieši

Patríte k ľuďom, ktorý obľubujú radikálne riešenia a svojej polovičke milovanú záľubu ihneď zakážete? Nie je to najšťastnejší nápad. „Vzhľadom na skúsenosti musím povedať, že majú k tomu sklon častejšie dámy. Zakazovanie je podľa mňa kotraproduktívne, obráti sa proti vám,“ vysvetľuje skúsená psychologička. „Hoci kvôli veľkej láske ľudia obetujú aj svoje koníčky, časom to môže vyústiť do väčších konfliktov.“ Nespokojnosť postupne pretaví do frustrácie. Vzťahy zovšednejú a ukáže sa, že obeta nie je celkom docenená. Ak sa objaví akákoľvek nezhoda, hneď sa vykrikuje koníček.

Pre celú rodinu

Výhodou je, ak ste obidvaja ochotní riešiť „koníčkovú“ situáciu rozhovorom a kompromisom. Komunikácia sa oplatí, lebo nezhody ohľadom trávenia voľného času môžu byť vážnym problémom, ktoré vedú až k rozchodu. „Oveľa milšie ako zákaz je, keď sa partneri občas prekonajú a idú spoznávať hobby toho druhého. Možno časom zmeníte názor,“ radí Elena Brozmanová. „Niektoré dvojice vyriešia problém tak, že si nájdu neutrálny tretí spoločný koníček.“ Dnes vzniká oveľa širší priestor na športovanie. Veľkej popularite sa teší v zime lyžovanie a po zvyšok roka bicyklovanie, ktorému podľahnú doslova celé rodiny.

