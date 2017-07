Váš príbeh: Neúspešné pokusy o dieťa dostali ich vzťah do krízy. Nečakajte pridlho!

Brali sme sa pomerne mladí, ja som mala 25 a manžel 26 rokov. Spočiatku sme boli aj radi, keď som hneď neotehotnela. No časom nám začalo prekážať, že sa nič nedeje. Dva či tri roky po svadbe sme sa rozhodli poradiť s gynekologičkou.

Lekárka nás poslala do jedného z bratislavských centier asistovanej reprodukcie, kde nám spravili základné vyšetrenia a dosť nešetrne oznámili, že s takými výsledkami dieťa nikdy mať nebudeme. Doteraz sa pamätám, ako som odtiaľ odišla a s plačom zložila na prvú lavičku.

Po tejto skúsenosti som už do žiadnej ambulancie vkročiť nechcela, aj keď manžel preferoval lekársky zásah. Začala som vyhľadávať všetko, o čom som začula, že by mohlo pomôcť – cviky Mojžišovej, masáže, zmenu životosprávy, liečiteľov, reiki, vitamíny, lunárne načasovanie, čínsku medicínu. Dokonca som sa obrátila aj na doktora Jonáša, ktorý mnohým úspešne vypočítal, kedy presne sa treba snažiť. U nás to nefungovalo.

Po všetkých radách ako „nemyslite na to“ a „urobte nejakú zmenu“ sme zmenili bývanie aj zamestnanie, cestovali sme. Intuícia mi stále hovorila, že moje telo je na materstvo predurčené.

Neúspešné IVF

Asi po troch rokoch som súhlasila s návštevou v ďalšom centre asistovanej reprodukcie, kde nás rovno poslali na IVF. Po stimulácii mi odobrali množstvo vajíčok, ktoré ani nebolo treba oplodňovať umelo, moje a manželove bunky si doslova „voňali“ a pospájali sa v miske samy. No nebolo z toho nič.

Doktor aj manžel mi dali rok na zotavenie a potom sme na umelé oplodnenie išli znovu. Mala som silný hyperstimulačný syndróm, takže sme nakoniec mohli byť radi, že sa to nepodarilo. S kryoembryotransferom, ktorý sa v takýchto prípadoch robí, som z vnútorného presvedčenia vtedy nesúhlasila. Opäť sme absolvovali mnoho diagnostických vyšetrení, no všetky dopadli dobre. Ja som si dokonca želala, aby už niečo našli, aby som pochopila, kde je problém.

Manželstvo v kríze

Naše nenaplnené manželstvo začalo škrípať. Raz sme sa podržali, inokedy sa vzájomne zraňovali. Po desiatich rokoch sme začali skloňovať slovíčko rozvod. Už sme sa nedokázali konštruktívne a bez útokov porozprávať, tak sme si začali písať.

Padla otázka, prečo sme sa vlastne my dvaja dali dohromady. Zhodli sme sa okrem iného na tom, že „vybral/a som si ťa za matku/otca svojich detí“. Tak sme si poplakali a rozhodli sa, že na tom náš vzťah ešte raz skúsime postaviť. Súhlasila som s ďalším IVF v Brne, dáme šancu zamrazeným embryám, požiadame o adopciu a absolvujeme aj fertility koučing.

Dve prekvapenia

Nakoniec sme ani to Brno nestihli. Po dvanástich rokoch manželstva sa nám narodila dcérka Mášenka a v tesnom závese za ňou Andrejko. Obe tehotenstvá nás veľmi prekvapili. Keď sme sa stali kompletnou rodinou, z adopčného programu sme vystúpili. Inak, obe tehotenstvá som mala také skvelé, že teraz už so smiechom hovorím – asi to preto nešlo skôr, lebo by som mala tých detí najmenej päť.

Môj odkaz snažilkám: Ak sa vám nedarí, nečakajte pridlho a navštívte centrum asistovanej reprodukcie. Alebo sa aspoň s gynekológom snažte prísť čím skôr na príčinu.

