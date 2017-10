Voda zahreje a zaženie nádchu. Pripravte si správny kúpeľ

Počuli ste už o mníchovi, ktorý sa ponoril do studených vôd Dunaja a vyliečil si turberkulózu? Sebastian Kneipp položil základy hydroterapie.

Striedavé kúpele či obklady sú dodnes známe pod jeho menom. Poznatky Sebastiana Kneippa sú stále súčasťou hydroterapie. Okrem vody je však pri rozličných terapiách dôležitá aj jej teplota. Podľa štúdie nemeckej univerzity v Halle-Wittenbergu sa po štyroch týždňoch správneho striedania studených a teplých kúpeľov skutočne zlepšia stavy pri artróze kolien či bedrových kĺbov a výrazne sa zlepší i pohyblivosť pacientov. O imunite ani nehovoriac. Ako si môžete Kneippovu kúru urobiť doma?

Pri nádche po lakte

Pri studených procedúrach sa používa voda, ktorá má teplotu 8 až 12 stupňov Celzia. Naopak teplé kúpele, obklady, obstreky majú teplotu 34 až 38 stupňov Celzia. Po studenej procedúre sa nezabudnite vždy zohriať. A nikdy sa „nechlaďte“ tesne pred spaním, lebo sa zbytočne preberiete. Pri nachladnutí vám napríklad môže pomôcť teplý kúpeľ rúk. Stačí, aby ste si do umývadla či lavóra napustili vodu, ktorá má 30 stupňov Celzia a ponorili do nej paže po lakte. Postupne pridávajte teplú vodu. Po 20 minútach by sa mala zvýšiť teplota o 8 až 10 stupňov.

Čítajte aj: Geniálny kúpeľ z ovsenej slamy! Ocení ho pokožka, kĺby aj mozog

Studená voda na hlavu

Vrátili ste sa ste sa z prechádzky a ste premrznutí? Obchádza vás prechladnutie a prekvapila vás po príchode z práce zimnica? Pripravte si kúpeľ nôh. Ponorte si ich do vody, ktorá má 33 stupňov Celzia. Po štvrťhodine by mala, vďaka dolievaniu horúcej vody, jej teplota opäť vystúpiť o desať stupňov nahor. Bolesť hlavy môže naopak zahnať studená voda. Prúd vody si striekajte na pravú stranu nohy a postupujte od päty cez zadnú stranu nohy až po boky. Táto procedúra vás môže zachrániť aj pri kŕčoch v nohách.

Keď tlak kolíše

Kneippove kúpele radšej zvážte pri vážnejších ochoreniach kŕčových žíl, srdcovej arytmii alebo v prípade, že máte kolísavý krvný tlak. V žiadnom prípade nezačnite s horúcim kúpeľom, keď vás už pri viróze alebo inom bakteriálnom ochorení trápi horúčka.

Správny kúpeľ nemusí prospieť len imunitnému systému. Vodu ocení aj chrbát.

Viac si prečítate v októbrovom čísle časopisu Zdravie. Už dnes v predaji!

Čítajte ►Užite si kúpele s liečivými procedúrami a októbrovým Zdravím



Viac:

►Na zdravie! Tieto slovenské liečivé vody vás zabalia do krásy a úľavy

►Karlovarské zdravie: Svetový liečebný unikát v kráľovskom meste

►Unavené nohy okúpte. Osvieži ich pár kvapiek citrónovej šťavy