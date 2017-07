Schudnete, zbaví vás zápchy a prečistí črevá. Vyskúšajte skorocel indický

Skorocel indický, zvaný aj psyllium, je rastlina s drobnými kvietkami, ktorá pochádza z Indie. Je známa svojimi blahodarnými účinkami na zdravie. Poznáte ich?

Tieto vyčistené obaly semienok sú výbornou prírodnou vlákninou. Bežná strava obsahuje zvyčajne veľmi malé množstvo vlákniny. Podľa odborníkov je u dospelého človeka vhodné skonzumovať okolo 25 – 35 gramov vlákniny, väčšina ľudí však prijme len okolo 10 gramov. Vláknina pomáha čistiť tráviaci trakt, spriechodňuje črevá a má pozitívny vplyv na zdravie. Ak neprijímate dostatok vlákniny, potrava začína v črevách hniť a do tela sú vylučované škodlivé látky.

Veľa pite!

Psyllium dokáže pohltiť veľké množstvo vody a v tráviacom ústrojenstve zväčší svoj objem. Preto je nevyhnutné prijímať počas jeho užívania zvýšené množstvo tekutín. Vláknina spolu s tekutinou v čreve napučí, prečistí ho, a tým zabraňuje vzniku rakoviny hrubého čreva, pretože do seba vstrebáva aj škodlivé látky. Vyčistí črevo a spriechodní ho. Vďaka nej budete mať viac energie, schudnete a predídete plynatosti a zápche.

Na črevá

Ak budete užívať psyllium pravidelne a nezabudnete na dostatočný pitný režim, vyčistíte si črevá a budete mať pravidelnú stolicu. Psyllium patrí medzi prebiotiká – látky potrebné pre rast prospešných baktérií v tráviacom trakte. Tie majú význam pri trávení potravy a vstrebávaní cenných látok zo stravy. Okrem toho majú významný vplyv pri posilňovaní obranyschopnosti organizmu.

Na srdce

Mnohé výskumy potvrdili, že užívanie rozpustnej vlákniny môže ľuďom pomôcť regulovať hladinu cholesterolu. Za vysokým cholesterolom sa zvyčajne skrýva nezdravé stravovanie. Mnohé štúdie potvrdili, že pravidelné užívanie psyllia pomáha znížiť krvný tlak, riziko srdcovo-cievnych ochorení a ukladania tukov. Ak trpíte nadváhou a snažíte sa znížiť hladinu cholesterolu, vlákninu by ste mali užívať aspoň 6 týždňov.



Na chudnutie

Zdravá vláknina pomáha aj pri chudnutí. Vďaka tomu, že do seba absorbuje tekutinu, dodá vám pocit sýtosti. Ak vám lekár odporučil, aby ste sa zo zdravotných dôvodov pokúsili znížiť svoju hmotnosť, opýtajte sa ho na užívanie psyllia. Okrem spomenutých prínosov je účinnou prevenciou pri problémoch s hemoroidmi, opuchmi, akné, alergiami, únavou, migrénou. Preventívne by ho mali užívať aj ľudia so srdcovo-cievnymi problémami, žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi, žlčovými a močovými kameňmi a kŕčovými žilami.

Užívanie

Denne vám stačí 1 – 2 čajové lyžičky psyllia, ktoré rozpustíte v 0,25 l vody alebo ich zamiešajte do jogurtu či ovocného pyré. Najideálnejšie je 30 minút pred jedlom alebo po jedle. Nesmiete však zabudnúť zvýšiť denný príjem tekutín aspoň na 2 litre. Keď ho zmiešate s vodou, nečakajte príliš dlho, pretože vláknina spraví z vody rôsolovitú tekutinu, ktorú by ste mali problém vypiť. Ak však nebudete dostatočne piť, vláknina vám môže spôsobiť zápchu a črevné problémy.

