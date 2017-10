Chutí a je zdravé. Dôvody, prečo si arašidové maslo dopriať aj pri chudnutí

Je plné kalórií, ale aj prospešných látok. Ak si zaobstaráte to správne, verte nám. Nič nepokazíte!

Orechy sú zdravé, arašidy sú zdravé, maslo je zdravé. No arašidové maslo? Vedci akoby sa stále nevedeli dohodnúť, či je to superpotravina alebo ho zapísať na čiernu listinu spolu s párkami či zákuskami.

Prospieva srdcu, ale...

Zopakujme si, čo v tejto pochúťke telu naservírujete: nenasýtené, teda dobré, mastné kyseliny prospievajúce srdcu, nevyhnutné proteíny, samozrejme vlákninu pre zdravé trávenie, vitamíny a minerály, najmä E pre zdravé črevá, B3 – niacín ako prevenciu proti Alzheimerovej chorobe, železo a draslík znižujúci riziko vysokého krvného tlaku a mŕtvice spolu s horčíkom pre pevné kosti a svaly. Arašidy tak pomôžu znížiť nielen hrozbu srdcových ochorení, ale aj rakoviny a predčasnej smrti. Navyše, zdravé tuky pomáhajú chudnúť a to najmä z bruška. Prečo potom tie výhrady?

...poznáte správny druh?

Nejasnú povesť si typická americká pochúťka získala zrejme preto, že ak je čosi americké, musí to byť aspoň trochu preexponované. Pravé a ozaj zdravé arašidové maslo je vyrobené IBA z arašidov. Ešte ste o takom nepočuli? To, čo bežne dostanete kúpiť, je však nátierka, do ktorej pravdepodobne primiešali aj cukor, soľ a ďalšie oleje. V jednej nádobe tak dostanete 100 až 150 miligramov sodíka, až 7 gramov cukru a 28 kalórií navyše v prípade rôznych prisládzaných a ochutených verzií.

Zrejme už tušíte resumé. Napokon potvrdzuje ho aj profesorka preventívnej medicíny zo Severozápadnej univerzity Linda V. Van Horn: "Vždy si skontrolujte, že maslo neobsahuje žiadne transmastné kyseliny a ani žiadne cukry," a samozrejme aj pridanú soľ. Maslo by malo chutiť ako arašidy, nie ako slané krekry ani sladká tyčinka. Ak sa ulakomíte na "vylepšenú" verziu, rátajte s tým, že všetky pozitívne účinky masla potlačíte tými zlými.

Kalorická bomba?

No ani tým stopercentným bez akýchkoľvek prísad príliš neplytvajte. Aj zo zdravých tukov môžete pribrať, ak ich je veľa. Len dve veľké lyžice arašidového masla obsahujú neuveriteľných 200 kalórií, čo je desatina z celkového optimálneho denného príjmu. Čokoľvek do tohto množstva je prijateľné, ak sa však snažíte o líniu, zredukujte množstvo na jednu lyžicu. A nedajte sa nachytať ani "nízkotučnými" vychytávkami. Na úkor ochudobneného tuku zjete ešte viac cukru, stužených tukov a skrytých kalórií!

