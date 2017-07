Tipy na zdravšie hodovanie: Zabaľte klobásu do fólie aspoň na 2 hodiny

Prečo musíte mäso grilovať v alobale, rezeň vysmážať v oleji z plastovej fľaše, nie zo sklenej, a strúhanku, v ktorej ho obalíte, musíte najprv osoliť? Slovenskí vedci radia, ako sa zbaviť jedovatých látok.

Pri údení, grilovaní, pečení a vyprážaní vznikajú nebezpečné karcinogénne látky, ktoré sa dostávajú do tela. Vedci hľadajú rôzne spôsoby, ako ich odstrániť alebo aspoň znížiť ich obsah. Svojou troškou do mlyna prispeli aj odborníci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Domáce, nie zdravšie

V šunke, klobáskach a iných údených mäsových výrobkoch sa skrývajú jedovaté látky, okrem iného polycyklické aromatické uhľovodíky. Vznikajú pri rozklade dreva. Existuje niekoľko technológií, ktorými sa dá znížiť ich obsah v údených výrobkoch. Jeden z nich objavil profesor Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so svojím tímom. Je veľmi jednoduchý a môžete ho praktizovať aj doma.

Finta na toxíny

„Stačí, ak šunku či klobásku zabalíte do plastovej fólie alebo do mikroténového vrecúška. Polyaromáty sa totiž nachádzajú na ich povrchu a pri kontakte s obalovým materiálom prejdú doň. Už do dvoch hodín sa takto ‚stratí‘ 80% toxických látok,“ ubezpečuje odborník. Je zaujímavé, že viac týchto látok obsahujú domáce údeniny ako tie z obchodu. „Európska únia aj Slovensko prísne sledujú koncentráciu aromatických uhľovodíkov v potravinách. Veľkovýrobcovia majú k dispozícii moderné technológie, ktoré im pomáhajú dodržiavať limity. Malovýrobcovia sa riadia skôr skúsenosťami a odhadom.“

Keď stúpa dym

Polyaromáty vznikajú aj pri opekaní či grilovaní na otvorenom ohni. „Šťava z mäsa kvapká na drevené uhlíky. Z nich stúpa dym, ktorý obsahuje jedovaté zlúčeniny a kontaminuje povrch mäsa. Čím vyššia je teplota pahreby, tým viac týchto látok dym obsahuje,“ objasňuje profesor Šimko.

Opäť ponúka jednoduché riešenie: „Negrilujte mäso priamo nad ohňom, ale na alumíniovej tácke alebo zabalené v alobale. Je pravda, že poriadne opečená a dymom voňajúca ryba, kurací špíz či pljeskavica nám chutia oveľa viac, ale máme na výber, či uprednostníme zdravie alebo chuťové bunky.“

Aromatické uhľovodíky obsahujú aj rastlinné oleje. Odborník na chémiu a technológiu potravín vysvetľuje, že keď olej príde do kontaktu s plastovým obalom, prejdú jedovaté látky doň a olej ostane „čistý“: „Znie to neekologicky, ale z hľadiska ohrozenia organizmu polyaromátmi odporúčame uchovávať olej v PET fľašiach, nie v skle.“

V múke a zemiakoch

Ani akrylamid nie je z tohto pohľadu žiadne béčko. Nájdete ho v obilninových výrobkoch, napríklad v chlebe, pečive, vo vianočke, v hriankach, keksoch a medovníkoch, v strúhankovom obale vyprážaných rezňov, ale aj v zemiakových lupienkoch, hranolčekoch, pečených zemiakoch, plackách či v haruli. Vzniká totiž pri tepelnej úprave potravín, ktoré obsahujú sacharidy a aminokyseliny. „Pri teplote nad 160 stupňov Celzia, čo je bežná teplota pečenia, smaženia či vyprážania, dosahuje akrylamid výraznú koncentráciu nebezpečnú pre zdravie,“ upozorňuje profesor Šimko.

Spôsobov, ako sa ho zbaviť, je viac, slovenskí vedci hľadajú riešenia s minimálnymi nákladmi: „Akrylamid reaguje takmer so všetkým naokolo, a keď mu vytvoríme vhodné podmienky, aj sám so sebou. Vtedy sa molekuly monoméru, ktorý je karcinogénny, naviažu na seba a vznikne polymérový reťazec. Ten už zdraviu neškodí. Nevstrebáva sa do organizmu, vylúči sa z neho von.“ Pokrmy pečte dozlatista, nenechajte ich zuhoľnatieť. Čím je pečený pokrm väčší a hrubší, tým menej akrylamidu obsahuje.

Zdravšie hranolčeky

Chystáte sa ich fritovať? Na „zneškodnenie“ nebezpečnej látky stačí podľa profesora Šimka obyčajná kuchynská soľ. „Ponorte ešte surové zemiaky pred vyprážaním na 10 minút do slanej vody. Soľ sa rovnomerne rozmiestni na ich povrchu. Pri stúpajúcej teplote sa voda odparí, soľ skryštalizuje a reaguje s akrylamidom. Jeho obsah sa zo 400 mikrogramov na kilogram zníži len na 30.“ Rovnako postupujte pri opekaných zemiakoch. Zemiaky a hranolčeky by mali byť svetlé, nie hnedé či dokonca spečené. Na pečenie a fritovanie používajte čerstvé zemiaky. Nesmú byť zelenkasté, naklíčené ani zmrznuté. Neskladujte ich pri teplote nižšej ako 8 stupňov Celzia.

Budú rezne?

„Pridajte soľ priamo do strúhanky, v ktorej budete mäso obaľovať,“ radí odborník. V prípade mäsových výrobkov si vyberajte kvalitné, nie lacné, lebo akrylamid vzniká práve pri tepelnej úprave tých, do ktorých sa pridáva múka. Akrylamidu sa zbavíte aj tak, že znížite teplotu vo fritéze či v rúre pod 150 stupňov Celzia. Čím viac sa blíži k 200 stupňom Celzia, tým viac tejto toxickej látky potravina obsahuje .„Radšej predĺžte čas fritovania či pečenia.“ A ak vám pripálené jedlá donesú v reštaurácii, pokojne ich vráťte. Nekupujte si ani hotové výrobky, ktoré majú príliš hnedú až spálenú kôrku či povrch. Mäso negrilujte a neopekajte na priamej pahrebe. Použite hliníkovú tácku alebo ho zabaľte do alobalu.

