Radí veterinár: Pes potrebuje fádnu výživu, ktorá sa stále nemení

Aby mal váš pes lesklú srsť, dobrú kondíciu aj náladu, potrebuje v každom veku primeranú stravu, ktorá obsahuje vyvážené živiny. Menu mu často nemeňte!

Trápia vás nepríjemné afty? Pridajte do stravy chýbajúce prvky!

Pes má pomerne krátky zažívací trakt a potrava ním preto prejde dosť rýchlo. Aby za tento čas váš miláčik vstrebal dostatok potrebných živín, musí tomu zodpovedať aj strava, ktorú mu podávate. Je to úplne inak ako u ľudí. Pes nepotrebuje mať každý deň čosi iné, ako ste možno zvyknutí u detí. Naopak!

Váš príbeh: Sučka Lucy pomohla vychovať Amálku, psík Flavio robí s autistami zázraky

Najlepší je stereotyp

Podľa veterinára MVDr. Petra Košařa je dôležité, aby sa psíkovi v tráviacom trakte vytvorila určitá skladba a množstvo tráviacich štiav a bakteriálnej mikroflóry. Na to je potrebné, aby dostával rovnakú stravu 7 až 14 dní. Potom je už strava optimálne vstrebávaná. Samozrejme, len vtedy, ak dávate psovi stále rovnaké krmivo, nie ráno to, popoludní ono a večer ešte niečo iné, zdôrazňuje veterinár. A to platí ako o doma pripravovanej strave, tak pre granule či konzervy.

Operácia chlpáča môže vyjsť poriadne draho. Tieto zákroky zabolia aj vás

Striedaním mu zaťažujete trávenie

„Ak zložky a pomery k kŕmnej dávke nedodržiavate, alebo dávate psovi každý deň niečo iné, nemôže dôjsť k prispôsobeniu zažívacieho traktu. Narušené je aj zásobenie organizmu potrebnými vitamínami a minerálmi, čo sa odrazí na kvalite srsti a tiež množstve a konzistencii stolice,“ vysvetľuje lekár. Podobne sa na psíkovi odrazí, ak mu náhle zaradíte do jeho stálej dávky iný druh krmiva – napríklad ak mu chcete prilepšiť na narodeniny či na Vianoce nejakou maškrtou či špeciálnou konzervou. Väčšinou to vedie k hnačke.

Tucet dôvodov, ako ženám prospieva starostlivosť o domáceho maznáčika

Výhody a nevýhody jednotlivých krmív

Barfovanie, doma pripravovaná strava

Chutná a čerstvá, ale hrozí nedostatkom či naopak nadbytkom niektorých živín, vitamínoc a minerálov. Zachovať ju stále rovnakú môže byť tiež problematické.

Konzervy

Dosť chutné, ľahko skladovateľné a kompletné kŕmne dávky, obsahujú však asi 70% vody, takže spotreba je pomerne vysoká a teda aj drahá.

Granule

Vyvážená, ľahko skladovateľná aj dávkovateľná strava, ekonomicky najvýhodnejšia. Väčšinou psíkovi ale chutí najmenej a nie je nadšený, ak si má na granule zvyknúť po predošlej aromatickejšej strave. Navyše treba dávať pozor na kupovanie veľkých balení, ktoré môžu po otvorení navlhnúť a začať plesnivieť, ak ich nespotrebujete dosť rýchlo.

A čo určite psom nedávajte, aby ste im nespôsobili zažívacie problémy? Čokoládu, cibuľu, cesnak, syry, kysnuté cesto a alkohol, čo tiež niektorí „vtipkári“ skúšajú.

Sme najmúdrejší druh na zemi? Úžasné činy zvierat vás presvedčia o opaku

Aj pes dokáže z nevhodnej stravy pribrať. Vtedy mu hrozí napríklad cukrovka. Viac o tomto probléme a ako ho riešiť čítajte v novom Zdraví. Už v predaji!