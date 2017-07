Kotvičník je zelená viagra. Povzbudí erekciu, zvýši testosterón, navráti mužnosť

Vyriešiť problémy s libidom môže i šálka bylinkového čaju. Bylinku, ktorá prinavracia mužnosť, môžete pestovať aj v kvetináči.

Problémy s erekciou sa obyčajne objavia po štyridsiatke. Môže za ne stres, únava, ale aj životný štýl, najmä málo pohybu a nezdravá životospráva. Skôr ako sa dostanete do bludného kruhu, v ktorom sa budete sami obávať zlyhania a práve preto zlyháte, vyskúšajte piť bylinkový čaj. Nie však hocijaký. Kotvičník zemný sa pokladá za zelenú viagru, pretože dokáže s erekciou aj potenciou urobiť divy.

Čaj pite ráno

Na šálku čaju budete potrebovať čajovú lyžičku kotvičníka. Zalejte ho vriacou vodou a nechajte lúhovať 10 minút. Najlepšie spravíte, ak ho budete piť ráno. Odporúča sa vypiť šálku denne, nielen pri problémoch s erekciou, ale aj ako podporná liečba stareckej hyperplázie prostaty, teda zväčšovania prostaty vekom.

Foto:Shutterstock.com

Vňať aj korienky

Najčastejšie sa využíva vňať. Zbiera sa počas celého obdobia vegetácie. Na jeseň môžete použiť i korienky, z ktorého si vyrobíte tinktúru. Alkohol je síce veľkým nepriateľom libida, ale len vo väčšom množstve. Jedna lyžica denne kotvičníkovej tinktúry dokáže povzbudiť potenciu a vyriešiť problémy s erekciou.

►Pre kvalitnejší sex: Zaujímavá pomôcka ma zabrániť predčasnému vyvrcholeniu

►Štvrtá sexuálna orientácia: Nezáujem o sex neznamená nezáujem o lásku

Trocha alkoholu nezaškodí

Ako pripraviť tinktúru? Do sklenej nádoby dajte natrhanú vňať a korienky kotvičníka. Bylinu zalejte 40% alkoholom a nechajte odpočívať na tmavom mieste jeden mesiac. Nedávajte tinktúru do chladničky, skladujte ju pri izbovej teplote. Po mesiaci alkohol prelejte do sklenenej fľaše a bylinu zahoďte. Užívajte, každý deň, jednu polievkovú lyžicu. Efekt sa dostaví do siedmich dní.

Foto:Shutterstock.com

Trojnásobné zvýšenie

Podľa výskumov dokáže pravidelné užívanie kotvičníka dokáže zvýšiť testosterón na trojnásobok. Účinok kotvičníka sa testoval u mužov, ktorí mali okolo 70 rokov a nemali iné zdravotné problémy okrem straty sexuálnej túžby a výkonnosti.

► Nemáte chuť na sex? Taliansky psychiater odporúča svetelnú terapiu

► Porucha erekcie sa týka aj žien: Páni, takto sa dá pomôcť!

Nezabral? Problém je vážny

Ak sa nedostavia účinky kotvičníka do 2 týždňov, bude váš problém vážnejší. Za vašimi problémami sa môže skrývať cukrovka, neurologické diagnózy, skleróza multiplex, chronické ochorenia pečene, obličiek, vysoký krvný tlak či ischemická choroba srdca. Poruchy erekcie sa objavujú aj pri chorobách prostaty a po operáciách v malej panve, pri ktorých lekári poškodia nervy zodpovedné za stoporenie údu. Zabijakom potencie sú obvykle i lieky znižujúce krvný tlak, hladinu cholesterolu, no i antidepresíva.

Na čo všetko účinkuje kotvičník?

► zvyšuje potenciu

► zlepšuje erekciu

► zlepšuje sexuálnu túžbu

► zvyšuje plodnosť

► znižuje hladinu cholesterolu v krvi

► zlepšuje krvný obeh

► rozširuje cievy

► znižuje krvný tlak

► rozpúšťa močové kamene

► regeneruje pečeň

► podporuje tvorbu žalúdočných štiav

► pomáha pri bolestivom močení