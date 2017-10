Domáce tekvicové semienka: Sú na chudnutie, imunitu i proti zápalom

Tekvicové semienka sú skvelým zdrojom množstva látok prospešných pre naše zdravie. Tie zo supermarketu však môžu byť presolené, prepražené, s nezdravým tukom. Ako na to, aby boli aj dobré aj zdravé?

Na jednu šupu by ste nemali zjesť viac ako 85 tekvicových semienok, pretože ide o pomerne ťažké jedlo. No aj ak to prekročíte, v tomto prípade platí, radšej viac, ako nič. Tekvicové semená, tie nesolené a nepražené, sú plné mononenasýtených aj polynenasýtených tukov, známych aj ako zdravé tuky. Majú nízky obsah sodíka a relatívne vysoký obsah bielkovín. Sú tiež dobrým zdrojom horčíka, fosforu, zinku a tiež vlákniny, takže slušne zasýtia. To všetko ale platí o nespracovaných semenách, najlepšie nelúpaných. Tie sú rozhodne najzdravšie. Pri spracovaných tekvicových semenách je pravdepodobné, že okrem toho zdravého obsahujú aj rôzne neželané aditíva, priveľa soli či tuku. Vy ich však máte predsa len radi pražené a prichutené? Tak si ich pripravte doma!

Oranžová pre zdravé bunky: Jesenné menu, ktoré musíte vyskúšať

Domáce pečené tekvicové semienka

Semienka vydlabané z tekvice dôkladne opláchnite a odstráňte všetky zvyšky dužiny. Nasypte ich do dádoby a pridajte olej alebo korenie, aké máte radi. Soľ je najpopulárnejšia, ale môžete skúsiť i papriku, čili prášok, parmezán alebo indické korenie. Ak uprednostňujete sladkú chuť, alebo radi skúšate nové veci, pridajte hnedý cukor či alebo škoricu. Dobre premiešajte a rozložte semená v tenkej vrstve na papier na pečenie. Rúru zohrejte na 150 °C a asi na 30 minút do nej vložte plech s rozloženými semienkami. Občas ho pretraste, aby sa semienka pootáčali. Vychladnuté semienka uskladnite do vzduchotesnej nádoby a uchovávajte pri izbovej teplote.

Sezóna sladkej tekvice je tu. S oranžovou schudnete a posilníte imunitu

Kde sa vám zídu v kuchyni?

Okrem lúskania a maškrtenia samostatných semienok sú výborné aj v rôznych jedlách. Napríklad ako príloha do polievok namiesto krutónov, na posypanie zeleninových šalátov, rannej praženice či volského očka, podrvené ich môžete použiť na obalenie mäsa pred opečením, alebo pridať do ryže či k zemiakom. Hodia sa aj do nátierok. Stále však platí, že denná porcia by mala byť asi 85 semienok. Iste, nebudete to počítať, ale odhadom to nebude viac ako 2 až 3 polievkové lyžice.

TIP: S tekvicou sa chudne raz-dva. Vyskúšajte toto fantastické jedlo

Pre toto si ich neodopierajte

Keďže sú tekvicové semienka dobrým zdrojom mnohých minerálov, viacerých vitamínov, vlákniny a prospešných tukov, odrazí sa ich konzumácia na vašom zdraví. Posilníte si imunitu, udržíte cholesterol na správnej úrovni, vďaka močopudnému účinku sú prevenciou pred obličkovými kameňmi, zlepšia vám trávenie, podporia pravidelné vyprázdňovanie, pomôžu schudnúť. Pôsobia tiež protizápalovo a sú prírodným liekom proti parazitom.

Na jeseň potrebuje telo biologický oheň. Toto jedlo vás zohreje