Rybí poklad proti chrípke s poriadnou dávkou omega 3

Tí starší si isto spomenú ako ho dostávali na lyžici. Mladší to videli len vo filmoch a netušia, že rybí tuk má obrovský podiel na tom, ako sa cítime, myslíme a vyzeráme.

Rybí olej už nemusíte užívať na lyžici, tobolky s tukom kúpite bez problémov v lekárni. Aby ste ocenili účinok omega 3 mastných kyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť samo, mali by ste užiť gram rybieho tuku 3-5 x do týždňa. Kapsule s rybím tukom ponúka väčšina výrobcov výživových doplnkov.

Pozor!

Skôr ako si rybí tuk kúpite, skontrolujte na krabičke, koľko oleja jednotlivé tablety skutočne obsahujú. Obyčajne totiž majú len niekoľko miligramov rybieho tuku a to nestačí.

Rybí olej užívajte, keď...

• máte problémy s imunitou: rybí olej povzbudzuje obranyschopnosť

• máte chrípku, virózu, bakteriálne ochorenia

• máte ADHD: rybí olej zlepšuje koncentráciu

• študujete, zabúdate, oslávili ste 60-tku: Rybí olej povzbudzuje pamäť.

• rodičia alebo starí rodičia trpia ochorením srdca: Rybí olej znižuje cholesterol, vysoký krvný tlak, pravdepodobnosť srdcovo-cievnych ochorení aj riziko krvných zrazenín. Znižuje tiež riziko mozgovej mŕtvice a infarktu.

• bolia vás kĺby: Rybí olej pomáha pri reume aj artritíde.

• rodičia alebo starí rodičia mali kolorektálny karcinóm: Rybí olej pôsobí preventívne proti rakovine hrubého čreva



Keď vás do postele položí chrípka, viróza alebo bakteriálna infekcia, naordinujte si rybí olej. Pomôže vám s ochorením bojovať lepšie. Foto: Shutterstock

V rybách aj orechoch

Keďže si omega 3 mastné kyseliny nevie telo vyrobiť samo, ale pre jeho fungovanie je nevyhnutné, treba ich dopĺňať. Najjednoduchšie je to práve konzumáciou rybieho oleja. Ak by ste omega 3 mastné kyseliny chceli získať len stravou, museli by ste žiť pri mori a každý deň zjesť poriadnu porciu tuniaka alebo makrely. O niečo menej ich je v losoch, sleďoch a sardinkách. Z našich rýb si vyberajte najmä pstruhy a ostrieže.

Nechutia vám ryby?

Každý deň musíte zjesť aspoň 120 gramov vlašských orechov alebo tri kopcovité lyžičky ľanových semienok. Omega 3 mastné kyseliny sa nachádzajú aj v každom rastlinnom oleji.

