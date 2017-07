Spoveď alkoholičky: Závislými som opovrhovala, no teraz ich chápem...

Tackajúci sa ľudia, z ktorých sa šíri nepríjemný zápach, sa jej hnusili. Bola presvedčená, že si za to môžu sami a pomoc si nezaslúžia. Zrazu tú pomoc potrebovala aj ona.

Po prvýkrát v živote mi napadlo rozpovedať svoj príbeh. Nie pre vlastné ego alebo preto, že by som ho považovala za mimoriadne zaujímavý. Ale preto, lebo ním môžem pomôcť niekomu tam vonku, kto ešte trpí. Azda si ho prečíta. Som totiž alkoholička. Verte mi, že som sa ňou nestala naschvál a keby mi niekto pred piatimi rokmi povedal, že raz ňou budem, pripadalo by mi to podobne absurdné ako to, že sa napríklad stanem prezidentkou krajiny.

Byť alkoholikom je veľká stigma, morálna a sociálna. Hoci už v polovici minulého storočia klasifikovala Svetová zdravotnícka organizácia alkoholizmus ako chorobu, málokto pocíti k alkoholikovi súcit. Nebola som iná. Nad ľuďmi tackajúcimi sa ulicou, zapáchajúcimi alebo bľabotajúcimi som ohŕňala nos. Verila som, že si svoj stav spôsobili z nerozvážnosti, nezodpovednosti a ľahkomyseľnosti. Áno, možno začiatky boli také...

Nehovorila so mnou týždne

Neviem presne, kde a ako sa to začalo. Pochádzam z dysfunkčnej rodiny. Zvonka sme pôsobili ako dokonalá família, úspešní a múdri rodičia, dcéra, ktorá zo školy nosí iba jednotky a každý deň má dva krúžky. To, že medzi mojimi rodičmi padali tie najvulgárnejšie slová, že sa občas pobili, že za najmenší môj odpor som to riadne „schytala“ aj ja, to nikto nevidel.

Z detstva si pamätám neúmerné množstvo strachu, paniky, túžby zavďačiť sa, patriť niekam, nemať pocit, že lásku si musím zaslúžiť.

Učila som sa od nevidím do nevidím, opäť vynikala aj v mimoškolských aktivitách a zakaždým sa nútila do každého vykročenia z bezpečia svojej izby do sveta, aj keď ani moja izba vôbec nebola bezpečná. Cítila som sa a aj som bola nesmierne osamelá.

Najlepšia zo všetkých

Až na vysokej škole sa mi podarilo zbúrať múry medzi sebou a svetom. Zrazu som zistila, že keď hrám rolu vtipnej, šarmantnej a nedostupnej, stávam sa populárnou. Moje úspechy pokračovali. Získala som skvelé miesto, v práci sa mi darilo, konečne ma ľudia uznávali a obdivovali. Teda tú, ktorú som im ukazovala.

Mojej mame sa to nezdalo dosť.

Nezvládla som ani podpis

... začala som alkohol vnímať ako „anestetikum na život“, ktorý bol pre mňa často neznesiteľný. Utápala som v ňom strach, nedostatok sebaistoty, únavu, trému, smútok, bolesť – fyzickú aj psychickú. A pomáhal. Ale iba chvíľu.

Po niekoľkých mesiacoch som sa stala závislou, už ráno som si alkohol kupovala, bez neho som už nebola vtipná, ani šarmantná a ani nad vecou. Časom som sa bez neho nevedela už ani podpísať.

V najhorúcejšom pekle

Absolvovala som niekoľko liečení, niekoľko pokusov o samovraždu, tisíckrát som sľubovala sebe aj iným, že prestanem piť a každému svojmu sľubu som skutočne verila. Do chvíle, keď sa u mňa prejavil „absťák“ a ja by som zapredala dušu, deti, hrdosť, seba za dúšok alkoholu.

Musím zdôrazniť, že po prvom liečení som bola presvedčená, že sa zaradím medzi tých štatisticky desať percent „vyliečených“ alkoholikov, a nasledovala som všetky rady terapeutov. Túžba do smrti nepiť ma paralyzovala do takej miery, že som sa čoskoro opäť napila. Viem, nikto z „normálnych“ nemôže pochopiť, o čom píšem. Lebo je to nepochopiteľné.

Dnes som triezva už 8 mesiacov a veľmi sa mi to páči!

Konečne šťastná

Keď sa ma niekto opýta, ako sa mám, odpoviem, že hoci okolnosti sú nepriaznivé, pretože nemám prácu, prišla som o rodinu, žijem na hranici chudoby, cítim sa pomerne šťastná. Asi viac než v období, keď ma mimoriadne trápil môj zlomený umelohmotný nechtík. Ako je to možné? Našli si ma anonymní alkoholici. Alebo ja som bola dostatočne zúfalá na to, že som bola ochotná prijať akúkoľvek formu uzdravovania zo šialenstva alkoholu.

Dnes patrím do spoločenstva triezvych alkoholikov a pravidelne chodím na naše mítingy. Robím dvanásťkrokový program. Mám sponzorku. Modlím sa k vyššej sile, ktorú moje zdevastované srdce a duša s radosťou privítali. Neriešim, či budem alebo nebudem piť, ale snažím sa zistiť, kto som a čo ma k pitiu priviedlo. A mením staré, choré vzorce svojho správania. Som asertívnejšia a zároveň pokornejšia.

Odovzdáva, čo dostala

Anonymní alkoholici (AA) sú spoločenstvo mužov a žien, ktorí majú spoločnú túžbu prestať piť. Vzniklo v tridsiatych rokoch v USA a v súčasnosti združuje viac ako dva milióny triezvych alkoholikov na celom svete. Vyznávame dvanásťkrokový program a dvanásť tradícií, jednou z najdôležitejších je anonymita. Preto sa pod svoj príbeh nepodpíšem. No AA je pre mňa láskou na druhý pohľad. Prečo na druhý? Pretože prvýkrát som nechápala, o čom hovoria, keď spomínajú program, vyššiu silu, sponzora.

Dnes viem, že program ma učí žiť šťastne a vyrovnane, vyššia sila mi pomáha tam, kde som si ja, ani žiadna iná ľudská bytosť, nevedela pomôcť. A sponzor je triezvy alkoholik, ktorý ma prevádza programom, je tu pre mňa v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Keď som sa svojej sponzorky v počiatkoch spýtala, prečo pre mňa toto všetko robí, iba mi odpovedala, že odovzdáva ďalej to, čo sama dostala zadarmo. Preto by som si aj ja priala, aby môj príbeh vlial nádej niekomu, kto si myslí, že už žiadnu nemá.