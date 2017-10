Nebezpečné samovznietenie spotrebičov hrozí aj vám. Zabránite mu jedinou zmenou

Nedávna smrť malej Emky z Oravy na následky popálenín sa možno nemusela stať, ak by elektronická pestúnka nebola v zástrčke.

Každý z nás má vo svojej domácnosti veľké množstvo elektrospotrebičov. Robili ste im niekedy revíziu? Okrem kotla, ktorý si ju vyžaduje pravidelne, to asi napadlo málokomu.

Certifikát proti plameňom

A zrejme to nenapadlo ani rodičom malej Emky, ktorá v septembri prišla o život pri vznietení elektronickej pestúnky. Bežní spotrebitelia totiž nemajú povinnosť ich kontrolovať. Inak sú na tom právnické subjekty, ktoré majú túto povinnosť každé tri mesiace až dva roky v závislosti od kategórie elektrozariadenia. Zabrániť nešťastiu však môžeme správnym rozhodnutím pri ich kúpe. Pri nákupe elektrospotrebičov by sme mali nakupovať len certifikované výrobky schválené Európskou úniou. Pri takýchto produktoch výrobca garantuje, že výrobok má ochranné prvky, ktoré by mali zamedziť samovznieteniu. Certifikát je súčasťou každého balenia.

Nešetrite

Ak sa rozhodneme si dať doma prerobiť elektroinštaláciu, samozrejmosťou by mala byť odborne odvedená práca. Vyhnete sa tým možným skratom či iným nepríjemnostiam. Podľa operačno-technického riaditeľa spoločnosti požiarnych služieb, Milana Ivaniča, človek nevie bežne spozorovať na elektronických zariadeniach či sú vznetlivé alebo nie. Na každom z nás je však rozhodnutie, či budeme viac dbať na bezpečnosť pri kúpe elektrospotrebičov a vyvarujeme sa ich kúpe na trhoch či cez čoraz obľúbenejšie internetové stránky z Číny. Bezpečnosť a zdravie by mali mať prednosť pred ušetrenými peniazmi.

„Zapnuté elektrozariadenia by sme mali nechávať bez dozoru len na nehorľavých podložkách. V prípade detských vysielačiek či iných signalizačných zariadení odporúčam používať tie na baterky, ktoré je možné nechať v blízkosti dieťaťa aj bez dozoru a zároveň nevzniká nebezpečenstvo skratu počas prívodu elektrickej energie,“ vysvetľuje M. Ivanič.

Hasiaci prístroj aj doma

Čo robiť, keď v domácnosti začne horieť? Ideálne je myslieť na takúto situáciu už dopredu a zabezpečiť svoju domácnosť hasiacim sprejom, hasiacou rúškou alebo malým hasiacim prístrojom (práškovým). Ak doma hasiaci sprej, prístroj či rúšku v čase požiaru nemáme, dôležité je nepodľahnúť panike a nezačať s horiacim elektrospotrebičom manipulovať. Iba by sme si ublížili, zasiahnuť by nás totiž mohol elektrický prúd. „V prvom rade je potrebné zachovať duchaprítomnosť a vypnúť poistky. Keď sa preruší dodávka elektrickej energie, vo väčšine prípadov prestane elektrické zariadenie horieť. Ďalej planúť môžu len okolité plasty,“ dodáva odborník.

Radšej baterky

Pred ohňom a dymom nás môžu vystríhať dymové a tepelné hlásiče. Umiestniť ich môžeme do akejkoľvek miestnosti. „Inštalácia aj manipulácia s takýmto hlásičom je úplne jednoduchá, na čo musíme myslieť, je výmena bateriek. Ale aj na to nás zariadenie upozorní,“ uzatvára M. Ivanič.

