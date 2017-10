Rakovina prostaty sa zakráda potichu! Títo slávni muži mali namále

Minimálne do tridsiatky si chlapi so zväčšenou prostatou problémy robiť nemusia. Žiaľ, potom začne rásť. Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov.

Najmä muži po päťdesiatke by si mali všímať niekoľko príznakov. „Ak majú potrebu často močiť najmä v noci, majú ťažkosti zadržať moč alebo naopak začať močiť, pociťujú pri močení bolesti a pálenie, majú pocit, že sa im močový mechúr dostatočne nevyprázdnil, zaznamenali krv v moči alebo v semene a pociťujú bolesť v krížovej oblasti, bedier či hornej časti stehien, určite by nemali váhať a mali by navštíviť lekára,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Baláž, PhD., prednosta Urologickej kliniky SZU FNsP v Banskej Bystrici.

Nádor prostaty je hlavnou témou aktuálneho Európskeho urologického týždňa. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných takmer 2 000 nových prípadov. Dobrou správou však je, že vďaka novým možnostiam liečby a včasnej diagnostike, má pacient vysokú šancu na úplné vyliečenie. Pri neskorej diagnostike je žiaľ v štádiu s metastázami nevyliečiteľná.

Ben Stiller (51)

Americký herec nemal žiadne príznaky ani rodinnú anamnézu. Pred tromi rokmi jeho lekár pri pravidelnej ročnej prehliadke nariadil aj test špecifického prostatického antigénu. Ben ho mal zvýšený, preto lekár zopakoval test o šesť mesiacov.



Foto: GettyImages

Výsledky boli ešte horšie a nasledujúce vyšetrenia u urológa potvrdili rakovinu. Začiatkom roka 2015 Benovi vyoperovali prostatu. Každých šesť mesiacov chodí na kontroly, aby sa uistil, že sa zákerná choroba sa neobjaví na inom mieste.