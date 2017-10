Rozkoš nepotrebuje sex. Mozgový orgazmus je HIT, ani prstom nepohnete

Zavoňala vám obľúbená zmrzlina z detstva, vlasy vám hladká čiasi ruka a v ušiach znie povedomá pieseň z prvého rande? Váš mozog práve prežíva svoj súkromný orgazmus. Neveríte?

Všimli ste si, ako už samotné cinkanie riadu a zvuk prípravy jedla dokáže potešiť? Youtube v poslednom čase zamorili čudesné videá s dievčinami, so ženami či s mladými mužmi ticho šepkajúcimi do mikrofónu. Sú smiešne vláčni a spomalení. Slečna vezme štetec, lepiacu pásku, plastovú nádobku či lyžičku, klepká po nej nechtami, štrngoce šperkmi. Alebo masíruje chrbát priateľky, žuje žuvačku, chrúme čipsy, vylizuje zmrzlinu. A dáva si záležať, aby vám všetky zvuky zaliezli pod kožu. Bŕ. Ale o to ide. Nahrávky namotali už milióny sledovateľov, a kým neviete, o čo ide, nechápete.

Spúšťače bezpečia?

Takzvané ASMR videá sa týmto spôsobom snažia zhmotniť starý, no iba nedávno opísaný fenomén „autonomous sensory meridian response“, teda niečo ako mimovoľné reakcie pri stimulovaní energetických dráh v tele, zjednodušene mozgový orgazmus. Obyčajné zvuky, pohľad, neerotický dotyk vám majú navodiť zimomriavky, vlny v hlave alebo v iných častiach tela, dokonca eufóriu, šťastie, upokojenie, relaxáciu či spánok.

Najviac frčia pomalé pohyby, klepkanie, škriabanie, fúkanie, strihanie, stačí len sledovať a počúvať. Ak ste trafili správny záber so správnym spúšťačom, sľúbený je rovnako intenzívny zážitok ako pri sexuálnom vyvrcholení sprevádzaný brnením, tŕpnutím, napätím a uvoľnením. S genitálnym orgazmom ho spájajú rovnaké biologické dráhy zodpovedné za „bonding“, teda puto, ktoré si vytvoríte s milovanými. „ASMR spúšťače upokojujú, pretože mozog ich vyhodnotí ako bezpečné a neohrozujúce,“ vysvetľuje neurologickú podstatu doktor Richard Craig, profesor biofarmaceutických vied zo Shenandoahskej univerzity, ktorý sa javu venuje.

Spomienky na slasť

„To je ten ,bonding‘, teda prepojenie s minulosťou. ASMR vám môže vyvolať iný človek, ale môžete to spraviť aj samy, napríklad ak si na niečo spomeniete. Vtedy sa v tele spustí pamäť,“ snaží sa mi vysvetliť namotávku Paulína Šimečková, jedna z dvoch lietajúcich AMMA masérok na Slovensku, keď zavítam na jedno z miest jej masérskych seáns.

„Veľmi často mi ľudia hovoria, že majú zimomriavky, keď ich masírujem. Aj to je metóda, ako ich dosiahnuť. Prenášaním váhy svojho tela do končatín sa dotýkam presne stanovených bodov na chrbte, krku, hlave, rukách. Začne vám voľne prúdiť energia a cítite sa revitalizovaní. Vôbec som netušila, že robím vlastne ASMR!“ predstavuje Paulína japonský štýl masírovania založený na dotyku bodov na meridiánových dráhach vychádzajúci z akupresúry – oveľa sympatickejší spôsob, ako si rozvibrovať mozog.

Je o slobode

Pod jej prstami s premyslenými pohybmi zisťujem, že hovorila pravdu. Masáže od cudzích inokedy neznášam, no táto osôbka moje energetické dráhy zrejme úplne preprogramovala. K dokonalosti chýbal len piatkový večer po práci a žiadne povinnosti. No keď zakrátko zisťujeme, že masírovala aj môjho brata, hoci ja ju vidím prvýkrát v živote, príde to. Mám zimomriavky! „Môže to spôsobiť aj prepojenie, že sa cez niekoho poznáme. Ide o myseľ, meditáciu, hudbu, estetiku. Ľudia sa ho snažia uchopiť cez videá, ale to je extrém. Niekto si zafajčí vodnú fajku, iný sa ide okúpať nahý, sú rôzne spôsoby zmeny mysle,“ zamýšľa sa masérka, hoci pojem mozgový orgazmus jej veľmi nevonia.

„Nie je to orgazmus v pravom zmysle slova. Ten mozgový je o slobode, nikto vám nemôže určiť, kedy ho máte. To je rozdiel oproti sexu,“ podotýka, že tá správna frčka do nosa môže prísť aj úplne nečakane.

Lieči či škodí?

„Aj fyzické podnety, tanec, dotýkanie sa predmetov s rôznou textúrou, relaxácia sa môžu používať ako terapeutické techniky. Ale ich sila zďaleka nemá intenzitu orgazmu. Pôsobia na základe sústredenia na telo, môžu vás dostať opäť do kontaktu so sebou samým,“ myslí si o explózii v hlave klinická psychologička Miriam Pšenáková.

„Jemné a nenásilné podnety majú primeranú silu, aby pozitívne ovplyvňovali nielen myslenie, ale i cítenie a prežívanie človeka, ktoré je úzko spojené s fungovaním hormónov v tele. Ľuďom v ťažkých životných situáciách to zo začiatku isto pomáha, ale postupne to spôsobuje problémy,“ upozorňuje odborníčka. Napokon, jedna z pramála vedeckých štúdií doktora Richarda Craiga týkajúcich sa ASMR odhalila, že videá po čase spôsobujú používateľom nebezpečnú závislosť. Stimuly, ktoré majú spustiť príjemné mrazenie v mozgu, nechali neskôr imúnnymi až štyridsať percent z takmer dvadsaťtisíc respondentov a mňa zaujíma, čo to s nimi spraví v reálnom živote...

Do kože

No aj tak. Už ste niekedy zastali, lebo ste na ulici začuli husle pouličného žobráka? Ani jedno z takzvaných ASMR videí na mňa nezapôsobilo tak ako ruská ľudová balada od štvorice dievčat, na ktoré som na hudobnom kanáli náhodou klikla. Zrejme zo všetkých vnemov má k pravému orgazmu najbližšie práve mimoriadne dojatie z hudby. Ako „kožný“ orgazmus, ktorý vám postaví všetky chlpy a do chrbtice pustí kolónu mravcov, opísali tento zážitok vedci z Eastern Washington University. Teším sa, že patrím k osemdesiatpercentnej väčšine ľudí, ktorým to hudba „robí“. No pointa nie je ulietať.

„Bežný človek, ktorý sa potí v autobuse a ponáhľa sa nakŕmiť rodinu, vo svojom stereotype ťažko spraví zázrak. Treba vnímať a byť otvorený k podnetom. A vyhľadávať momenty, ktoré sú nám príjemné. Ľudia väčšinou voľný čas premrhajú. Netreba vždy vypnúť, práveže treba občas zapnúť,“ radí Paulína Šimečková, že aj tie najmenšie drobnosti dokážu urobiť deň.

