Triky proti fajčeniu: Nestačí zahodiť krabičku. Chuť na cigaretu potlačte múdrejšie

Počas rokov fajčenia sa vám v mozgu vytvorili takzvané hladové nikotínové receptory. Sú zvyknuté na stály prísun svojej drogy – nikotínu, či ste vyfajčili dve, alebo dvadsať cigariet denne.

Ak prestanete fajčiť, receptory sa začnú búriť. Preto sa pripravte na abstinenčné príznaky. Či budú intenzívne, alebo mierne, to sa vopred nedá odhadnúť. Posledné abstinenčné príznaky by však mali odznieť do troch mesiacov, najintenzívnejšie sú počas prvých troch týždňov. Vtedy je aj chuť zapáliť si najsilnejšia.

Varujúce VIDEO: Fajčenie škodí viac ako si myslíte

Zaneste kabát do čistiarne

Ak máte cigaretovým dymom napáchnutý rukáv kabáta, možno práve on je príčinou, prečo vás zrazu prepadne chuť na cigaretu. A ani ten najlepší parfum vám nepomôže. Možno si to neuvedomujete, ale mozog vie, že to, čo mu chýba, je blízko.

Zaneste kabát do čistiarne a operte šály a čiapky. Ak ste si niekedy zapálili aj v byte, bude vaše snaženie prestať fajčiť ešte ťažšie. Musíte vyprať záclony, závesy, vytepovať koberce aj čalúnený nábytok. Nezabudnite na steny. Ak je maľovka umývateľná, vyčistite ju octovou vodou. Môžete ju použiť i na podlahy a rámy obrazov. Steny, ktoré sa nedajú umývať, budete musieť nanovo namaľovať. Nezabúdajte často vetrať!

Teraz priberiem?

Nemusíte! Je pravda, že nikotín zmierňuje chuť na jedlo, zvyšuje výdaj energie a spomaľuje ukladanie tukov. Fajčenie zrýchľuje metabolizmus. Fajčiar spáli denne približne o 800 kJ viac, čo je jedno menšie jedlo. Energetický výdaj organizmu bez cigariet klesne asi o 5 až 10 percent, čo je 3 až 5 kíl za rok, ale ďalej väčšinou hmotnosť nestúpa. Ak však zajedáte abstinenčné príznaky sladkosťami, rýchlo sa to na vašej línii odrazí.

Nikotín pôsobí na peristaltiku, ale aj na enzým podporujúci spaľovanie tukov. Keď ho prestanete telu dodávať, trvá niekoľko týždňov, kým sa obnoví prirodzená funkcia tohto enzýmu. Aby ste nepribrali, kontrolujte si jedálny lístok, dodržujte pitný režim, jedzte veľa ovocia a zeleniny, viac sa hýbte.

Aké abstinenčné príznaky mám čakať?

neschopnosť zvládať stresové situácie

zlá nálada, depresia, agresivita

frustrácia, úzkosť, neschopnosť sústrediť sa

nespavosť

zvýšená chuť jesť

bolesť hlavy

závraty

nevoľnosť

zápcha

nadúvanie

pokles krvného tlaku

kŕče vo svaloch

Pomôžte si jedlom

Zabudnite na jedlá, po ktorých ste si s takou ochotou zapálili. Na to, aby vám vytrávilo.

Jedzte:

slivky, marhule a vlašské orechy

sladké a sladkokyslé ovocie

uhorky, hlávkový šalát, paradajky a papriky

Už dve cigarety denne dávajú erekcii pekne zabrať!

Závislosť