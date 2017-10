Váš príbeh: Mŕtvica v 30-ke Riša takmer dostala, prežil vďaka pokazenému cétečku

Vždy keď okolo prešla sanitka, pocítila Ľubka obrovský strach. Myslela si, že v nej leží manžel. Ako pred siedmimi rokmi, keď dostal vitálny tridsiatnik cievnu príhodu. Sadol si za volant a nevedel naštartovať.

Bolo to ráno ako každé iné. „Odviezol som manželku do práce a išiel som k švagrinej po dcérku, mal som ju vziať na vyšetrenie. Dal som ju do sedačky na zadnom sedadle, sadol som si za volant a chcel naštartovať. Zrazu som zistil, že neviem hýbať pravou rukou. Snažil som rozcvičiť si prsty, ale ruka ostávala bezvládna. Otočil som sa dozadu k malej, mala vtedy asi štyri roky, a chcel som jej vysvetliť, že sa budeme musieť vrátiť k tete. Začala sa smiať – oci, prečo rozprávaš tak smiešne? Vtedy som si uvedomil, že mi stŕpol jazyk a rozprávam nezrozumiteľne,“ opisuje Richard (37) udalosť spred siedmich rokov.

Typický chlap

„Zvonil mi telefón, na displeji sa ukázalo manželovo číslo. Práve som vybavovala iný hovor, pomyslela som si – veď to nebude nič vážne, počká. Keď som po desiatich minútach vyzváňania zdvihla, ozval sa vystrašený sestrin hlas. Vyhŕkla, že nevie, čo má robiť, lebo Rišo má bezvládnu ruku a problém s rečou. Okamžite som vedela, že treba volať pohotovosť. Zhodou okolností som pred mesiacom čítala v časopise Zdravie článok o cievnej mozgovej príhode a o jej príznakoch a niečo som si preštudovala aj na internete. Hneď som si pospájala súvislosti,“ spomína na hrozné chvíle manželka Ľubka.

O manžela sa bála už dlhšie: „Stavali sme dom, starali sme sa o malé dieťa a čakali druhé. Rišo pracoval v nadnárodnej korporácii, stále bol pod obrovským tlakom. Nešportoval a stravoval sa nepravidelne a nezdravo, vypil pohár vody za deň. Silné bolesti hlavy riešil tabletkami. Na preventívnej prehliadke mu zistili zvýšenú hladinu cholesterolu a nedostatok železa. Moje upozornenia, že by mal zmeniť životosprávu, však nebral vážne. Ako typický chlap tvrdil, že mu nič nie je.“

Vyplazte jazyk!

Richard súhlasne pritakáva a pokračuje: „Pamätám si, že švagriná mala dispečerovi do telefónu opísať môj stav. Dával jej pokyny, ktoré mi tlmočila. Mal som zdvihnúť ruku a vystrieť ju pred seba, vyplaziť jazyk, zapískať, lusknúť prstami. Nič z toho som nedokázal. Ale stále som si myslel, že som v poriadku. Presviedčal som seba aj švagrinú – stačí mi voda, tabletka proti bolesti a spánok. Až neskôr som si uvedomil, ako som svoj stav podcenil.“

Našťastie, dom, v ktorom bývala švagriná, sa nachádzal vzdušnou čiarou len kilometer od nemocnice. Sanitka prišla o pár minút a odviezla Richarda na centrálny príjem. „Práve vtedy mali v nemocnici pokazené cétečko. Paradoxne, to mohlo byť moje šťastie. Primár najprv rozmýšľal, že ma prevezú na vyšetrenie do inej nemocnice, ale napokon sa rozhodol, že mi rovno spravia magnetickú rezonanciu. Ukázala, že mám v drobnej mozgovej cieve krvnú zrazeninu. Ložisko bolo také malé, že počítačová tomografia ho nemusela odhaliť.“

Zachránili ho

Lekári vedeli, že bojujú o každú minútu života. Injekčná trombolýza, ktorá mala mladému mužovi zriediť krv a rozpustiť nebezpečný trombus v mozgu, sa dá totiž úspešne zrealizovať len do štyroch hodín. Liek sa podáva do tela cez infúzny difuzér. Našťastie, všetko prebehlo bez komplikácií. Richard chcel po dvadsiatich minútach vstať a odísť s manželkou domov: „Cítil som sa ako zdravý človek. Lenže také jednoduché to nebolo. Sestrička ma vrátila sa do postele. Celú noc ma sledovala na monitore a každú polhodinu mi odoberala krv kvôli kontrole zrážavosti.“

Lekári si ho nechali v nemocnici ešte týždeň, pátrali po príčine cievnej príhody. „Nezistili však žiadnu, ani genetickú. Som presvedčená, že hlavným spúšťačom bol u manžela zlý životný štýl. Stres, nadváha, málo pohybu a silné bolesti hlavy v kombinácii s dehydratáciou spravili svoje,“ myslí si Ľubka.

Zmenil životný štýl

Prvých päť rokov po tejto udalosti bolo pre mladých manželov psychicky veľmi náročných. „Pre pacienta ide o veľmi rizikové obdobie. Má o päťdesiat percent vyššie riziko, že sa cievna príhoda zopakuje. V noci som sa budil so strachom, že mi opäť ochrnula ruka,“ prezrádza Richard. „Stále som ho kontrolovala. Keď okolo prešla sanitka, hneď som mu volala, či náhodou nie je v nej. Keď nezdvihol telefón, rozbúchalo sa mi srdce a predstavovala som si to najhoršie,“ priznáva manželka.

„Keby som dostal cievnu príhodu pred dvadsiatimi rokmi, asi by som skončil na invalidnom vozíku alebo by som zomrel. Trombolýza sa vtedy ešte nerobila. Uvedomil som si, že musím zmeniť vo svojom živote veľa vecí, lebo druhú šancu už nemusím dostať,“ myslí si Richard. Onedlho si našiel novú, menej stresujúcu prácu. Má pri nej viac času na seba aj na rodinu. Zmenil stravovanie a výrazne schudol. „Predtým sa mi striedali na tanieri cestoviny, pizza a bagety, teraz jem najmä stravu bohatú na bielkoviny, zeleninu a ovocie. S manželkou chodíme tri, štyri razy do týždňa cvičiť do fitka. Tréner vie o mojej diagnóze, pripravil mi vhodné silové cviky, ktoré kombinujem s kardiom.“

Chýba osveta

Ľubka a Richard pred pol rokom založili občianske združenie Sekunda pre život, ktoré si dalo za cieľ zvýšiť povedomie laikov o cievnej mozgovej príhode a zlepšiť manažment pacienta s týmto ochorením. „Tri roky po Richardovi dostal mŕtvicu náš kamarát, takisto tridsiatnik. Pred pár desaťročiami by sme si ako pacienta s takým ochorením predstavili sedemdesiatročného seniora. Dnes však pribúda nielen štyridsiatnikov a päťdesiatnikov, ale aj mladých vo veku dvadsať až tridsať rokov,“ objasňuje Ľubka a pokračuje:

„Väčšina ľudí má o mozgovej príhode málo informácií a nevie identifikovať jej príznaky. Pritom je veľmi dôležité včas ich rozpoznať. Čím skôr zavoláte postihnutému záchranku, tým skôr ho privezú na urgentný príjem a dostane vhodnú liečbu, ktorá ho vráti do normálneho života. Chceme ľudí upozorňovať aj na rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku tohto ochorenia. Tými sú najmä vysoký krvný tlak, zanedbaná alebo neliečená cukrovka, fibrilácia predsiení alebo Fábryho choroba, zriedkavé ochorenie krvi.“

Hodinky na krku

Podľa Richarda máme na Slovensku vynikajúcich odborníkov a dostatok špecializovaných pracovísk. Problémom je však koordinácia operačných zložiek: „Operátori na dispečingu niekedy nepošlú k pacientovi sanitku hneď. A keď sa dostane na centrálny príjem, stane sa, že sedí na chodbe a čaká na počítačovú tomografiu či na magnetickú rezonanciu s ľuďmi, ktorí sú vopred objednaní. Nechcem podceňovať iné ochorenia, ale myslím si, že pacient s podozrením na cievnu mozgovú príhodu by mal mať prednosť. Čas je preňho rozhodujúci. Vo Francúzsku mu zavesia na krk špeciálne hodinky odrátavajúce štyri hodiny, počas ktorých sa dá spraviť trombolýza. Pri trombektómii, čo je druhý typ liečby, je to šesť hodín.“ Pacient, ktorý včas nedostane liečbu, ostáva v trvalej invalidite alebo umiera. To je vážna tragédia pre rodinu a ekonomické dôsledky pre spoločnosť.

