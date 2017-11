Krása z nákupnej tašky: Čo z rodinného nákupu môžete využiť na vlastné skrášľovanie?

Naozaj, všetky tieto potraviny sú dobré nielen do sladkých a slaných koláčov, ale aj na prípravu domácich kozmetických vychytávok. Poradíme vám ako na to!

Slané vlny

Máte prirodzene vlnité vlasy? Kadere ešte viac zvýrazníte soľným sprejom. Stačí ho nastriekať do vlhkých vlasov, presušiť uterákom a znovu nastriekať na korienky a končeky. Kadere budú bohaté a lesklé.

Ako na to? Do rozprašovača dajte 250 ml horúcej vody, 1/2 ČL morskej soli, 1 ČL gélu aloe vera, i PL citrónovej šťavy, pár kvapiek esenciálneho oleja obľúbenej vône a 2 PL epsomskej soli - dá sa kúpiť napríklad cez internet. Zatrepte, kým sa soľ nerozpustí a môžete aplikovať. V chladničke sprej vydrží aj štyri mesiace.

Oslaďte to celulitíde

Trápi vás pomarančová koža? Potierajte raz denne problematické partie medovo-škoricovým krémom.

Ako na to? 150 g rozpusteného kokosového oleja rozmiešajte s dvoma lyžicami medu. Pridajte 3 PL vanilínového extraktu, 1 PL škorice, 10 kvapiek rozmarínového a 10 kvapiek pomarančového oleja. Prelejte do nádoby a skladujte v chlade.

Mandarínkový kúpeľ

Odplavte stres vo vani s mandarínkovou soľou. Soľ je jedlá, takže ju môžete použiť aj na osolenie mäsa, alebo na maslový chlieb.

Ako na to? V pekáči na papieri na pečenie premiešame hrnček morskej soli, strúhanú kôru z troch bio mandarínok, ideálne klementínky a polievkovú lyžicu sušeného rozmarínu. Spravíme tenkú vrstvu a 2 hodiny pečieme v rúre vyhriatej na sto stupňov. Necháme vychladnúť a uložíme do peknej suchej nádoby. Do kúpeľa používame asi dve lyžice.

Trápia vás popraskané päty? Vyskúšajte namiesto pedikúry samozlupovacie ponožky. Sú vhodné aj pre pánov!

