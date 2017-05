Cez víkend si vodiči riadne uhli a demolovali, čo sa dalo: Niektorí netrafili ani na cestu

Pokojný nedeľný večer v Dunajskej Lužnej krátko pred 19.45 h na hlavnej ulici narušil náraz. Vodič (43) Seatu Leon z nezistených príčin s vozidlom prešiel do protismeru, kde vrazil do iného auta. Vodiča Seatu aj spolujazdkyňu z Renaultu museli previezť do nemocnice, ich zranenia boli našťastie len ľahké. Vodičovi Seatu policajti dychovou skúškou namerali až 3,02 promile alkoholu!

Narazila do domu a ušla

K ďalšej nehode došlo po 20.00 h v obci Kaplná. Tam vodička (34) zišla z cesty a narazila priamo do steny rodinného domu. Nikomu nič nepovedala a z miesta nehody odišla. O nehode informovala až lekára, ktorý jej v jednej z nemocníc ošetril zranenia. Privolaná policajná hliadka jej namerala v dychu 1,05 mg/l alkoholu.

Chcela predbiehať cez pole

V sobotu asi o desiatej hodine dopoludnia došlo medzi Kolárovom a Kameničnou k dopravnej nehode, keď vodička (53) chcela predísť iné auto, no nepodarilo sa jej to. Vrátila sa teda do svojho jazdného pruhu, kde však zrejme neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiach a vyšla z cesty rovno do poľa. „Policajti jej namerali 1,79 promile alkoholu,“ povedala policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Do stĺpu, do plota, len nie po ceste

V sobotu v obci Kmeťovo iný podgurážený vodič vrazil Fiatom priamo do telekomunikačného stĺpu. Ten mal v krvi 1,87 promile alkoholu.

S alkoholom za volantom pristihla policajná hliadka aj 50-ročného Taliana, ktorý síce nespôsobil nehodu, ale v Leviciach šoféroval s 1,85 promile. Ešte počas piatkového tuningového zrazu havaroval na trenčianskom letisku 21-ročný Čech, ktorý vďaka 1,44 alkoholu v krvi narazil do prenosného oplotenia.