FOTO Desivý pohľad: Z auta zostala po náraze iba kopa plechu

23. mája 2017, 13:24 aktualizované Tip redakcii

Hrôzostrašná nehoda sa stala v noci z pondelka na utorok. Z auta, ktoré okolo polnoci havarovalo vo Váhovciach, ostala hromada šrotu. Prečo sa nehoda stala vyšetruje polícia, no podľa našich zistení zišiel 21-ročný vodič autom z cesty, narazil do plotu rodinného domu a následne do betónového stĺpa.