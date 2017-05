VIDEO Zneužil 10-ročnú školáčku na Orave? Násilník pred sudkyňou! Pozrite sa, ako reagoval

K otrasnému zločinu došlo v stredu podvečer. Po 17. hodine sa v tvrdošínskom kostole skončila príprava na prvé sväté prijímanie. Niektoré deti išli domov s dospelými, desaťročné dievčatko však išlo samo. Pri ceste jej zastavila červená Fabia a muž ju vzal do auta. Pre malé dieťa sa tak začalo peklo, ktoré sa skončilo o štyri kilometre ďalej, v obci Nižná.

Čítajte viac Bola zakrvavená a celá sa triasla: Takto našla znásilnenú školáčku Veronika z Nižnej

Postavil sa pred sudkyňu

V aute ju podľa dievčiny muž zbil do krvi a sexuálne zneužil. Polícia v tomto hroznom prípade chytila tohto podozrivého muža do 24 hodín. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil, spis poslal prokurátorovi a ten na okresný súd do Námestova.

Odviedli ho do väzenia

Z policajnej cely zadržaného muža predviedli na súd dnes predpoludním. Sudkyňa rozhodovala o jeho vzatí do väzby. Policajti ho nakoniec zo súdu odvádzali v putách a policajným autom ho odviezli do väzenia.

Na naše otázky neodpovedal, tvár si zakrýval. "Sudkyňa pre prípravne konanie rozhodla o vzatí do väzby obvineného Mareka Ch., keďže existuje dôvodná obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatne, obvinený a obhajca podali sťažnosť," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.