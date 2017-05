Hromadná nehoda na Spiši: Traja zranení skončili v nemocnici

Medzi mestom Spišská Nová Ves (SNV) a obcou Odorín sa v piatok podvečer o 17:20 hodine zrazilo 6 vozidiel, z toho bola jedna dodávka.

Čelná zrážka aj "ťukesy"

Podľa doterajších zistení vodička Kia Ceed premávala s vozidlom smerom od SNV na Odorín, pričom chcela odbočiť z hlavnej na obec Danišovce. "Vodič VW Jetta idúci za ňou tiež spomalil. Vodič Kia Rio už nestihol zareagovať a narazil do auta pred sebou. Rovnako nestihol reagovať ani vodič dodávky zn. Fiat Ducato, ktorý v snahe vyhnúť sa zrážke, chcel prejsť do protismeru kde narazil do dvoch ďalších vozidiel - Škoda Octavia a Škoda Fabia," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Z 8 osôb utrpeli zranenie až piati. Na mieste preto zasahovali tri záchranárske vozidlá s posádkami. "Muž (60) a mladé dievča (16) utrpeli úraz hlavy. Žena (60) mala zranený hrudník, všetci boli pri vedomí prevezení do nemocnice v Spišskej Novej Vsi," informoval hovorca slovenských záchranárov Boris Chmel. Zranenia ďalších dvoch osôb si okrem ošetrenia nevyžiadali hospitalizáciu.

Hasiči mali plné ruky práce

K hromadnej nehode vyrážali aj hasiči z Hasičskej stanice SNV. "Na výjazde zasahovali dve naše vozidlá a 7 členov posádky," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Martin Jasečko. "Kolegovia posypali uniknuté prevádzkové kvapaliny vapexom a pozbierali ich do zbernej nádoby, odpojili batérie vozidiel a pracovali na sprejazdnení cesty," spresnil Jasečko.

Obchádzky

"Cesta museli uzavrieť, keďže policajti nehodu dokumentovali. Hliadky usmerňovali cestnú premávku a odkláňali dopravu na obchádzkové trasy - od Odorína na Markušovce a zo SNV cez Lieskovany," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa. "Celková majetková škoda bola priebežne vyčíslená na 24 500 eur. Požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. Presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho prešetrovania," spresnila Mésarová.