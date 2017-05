Mali viac šťastia ako rozumu: Podgurážení vodiči sadli za volant, pozrite sa, ako skončili

Žena počas jazdy vyšla s vozidlom na trávnatý ostrovček na hlavnej ceste a narazila do murovaného oplotenia rodinného domu. Po nehode bola s ľahkými zraneniami prevezená do nemocnice."

Vodička si vypila

Policajti u nej vykonali dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu pri ktorej jej namerali hodnotu 0,95 mg/l (1,98 promile)," informoval košický krajská policajný hovorca Alexander Szabó.

Jazdiť nebude

"Vodičský preukaz jej na mieste zadržali a poverený príslušník PZ ju obvinil zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na vozidle vznikla škoda vo výške 2- tisíc eur," spresnil Szabó.

Košičan sa potúžil

Z toho istého prečinu obvinili policajti aj 44-ročného Košičana, ktorý sa stal účastníkom tzv. reťazovej dopravnej nehody. "Došlo k nej tiež v pondelok popoludní na košickom sídlisku Nad jazerom, za križovatkou ulíc Slanecká cesta a Lubina, smerom z centra na mestskú časť Krásna nad Hornádom," dodal krajský policajný hovorca.

Pokrčené plechy

Celkom sa zrazili štyri vozidlá. Vodič Volkswagenu Sharan s pripojeným prívesným vozíkom s vozidlom zastavil, aby umožnil výjazd autobusov MHD zo zastávky. Za ním idúce vozidlá zn. Audi Q7 a zn. BMW X6

zastavili. Vodič štvrtého vozidla za nimi zn. Škoda Octavia narazil do BMW X6, ktoré odhodilo do Audi Q7 a toto vozidlo následne narazilo do Volkswagenu.

Pozitívna dychová skúška

"Vodiči boli na mieste podrobení dychovej skúške pri ktorej policajti odhalili, že vodič Audi /44/ nebol triezvy. Namerali mu 0,70 mg/l (1,46 promile). U ostatných účastníkov nehody bola skúška negatívna," hovorí Szabó.

Zranenia

Pri dopravnej nehode utrpela spolujazdkyňa vo vozidle Škoda Octavia ľahkú ujmu na zdraví s dobou liečenia do dvoch týždňov. Obvineným vodičom v oboch prípadoch hrozí v prípade dokázania viny až ročné väzenie.