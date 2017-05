Marek šoféroval s pervitínom, zmietol z cesty Janku (†35): Prečo ho súd nepotrestal?

Dôvodom na odročenie má byť vypočutie znalca z odboru psychiatrie, ktorý svoju neúčasť na súde kvôli pracovným povinnostiam ospravedlnil. Vypočutý mal byť aj otec obvineného Mareka, ale bol u lekára.

Marek odmietol vypovedať, no pred súdom sa ospravedlnil pozostalým Janky. „Ospravedlňujem sa celej rodine za to, čo sa stalo. Pred uplynulým pojednávaním som spanikáril a ľutujem svoje konanie. Ospravedlňujem sa všetkým z rodiny poškodenej,“ povedal.

Súd bude mať už štvrté pokračovanie 13. júna na Okresnom súde v Rimavskej Sobote.

Prvé bolo odročené v novembri 2016. Vtedy Marek nastúpil na liečenie na Prednú horu. Potom nemal obvinený advokáta a na treťom pojednávaní sa odročilo za účelom doplnenia dokazovania.

AKO SA STALA NEHODA?

Marek Š. podľa polície v rovnom úseku neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam.

Z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde od Rimavskej Bane prichádzala cyklistka Janka.

Utrpela po náraze devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahla.

V aute sa zranili aj traja spolujazdci. U Mareka polícia po tragickej nehode dychovou skúškou alkohol nezistila, potvrdil sa však neskôr pervitín.

„Vodič bol obvinený z prečinu usmrtenia. Za tento čin spáchaný závažnejším spôsobom konania

mu hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

HASIČI NEVEDELI NÁJSŤ JANKINE TELO

Janka († 35) a jej neter Petra išli na bicykloch, Petra bola rýchlejšia a čakala Janku už v dedine. Lenže tá neprichádzala a tak sa Petra rozhodla, že jej ide naspäť naproti. Vtedy zbadala pri ceste hasičov, prevrátené auto, z bicykla Janky len zničenú kopu, no jej telo nikde.

Janku už vtedy hľadali hasiči v okolí.

„Na ceste telo nebolo, len asi tridsať metrov od prevráteného auta ležal zničený bicykel. Až po chvíli sme našli Janku v kríkoch, no bola už mŕtva. Z osobného auta sme museli vystrihávať troch ľudí a vodič bol z neho zakrvavený vonku. Zranených spolujazdcov sanitka previezla do nemocnice v Rimavskej Sobote,“ povedali hasiči.

Marek z Rimavských Zalužian si vtedy našiel aj výhovorku. „Do cesty mi zbehla srnka, tak som sa zľakol. Bol to moment. V aute som viezol ešte troch ľudí z rodiny. Nič si nepamätám, len to, že ma po ceste nosilo a že som aj niečo zrazil, ale neviem či to bolo zviera, alebo človek,“ povedal po havárii.

OSUD BOL VEĽMI KRUTÝ

„Keď som si sadol do auta, zistil som, že som si doma zabudol vodičský preukaz. Rozmýšľal som, že sa preň vrátim, ale po chvíli som si to rozmyslel a sadol do auta. Keby som si išiel pre ten vodičský preukaz, možno by sa to nestalo,“ povedal vodič Marek.

Aj keď hasiči telo Janky našli, hľadali ďalej.

„Od okoloidúcich vodičov sme mali správy, že videli ísť po ceste vedľa seba dve cyklistky, takže sme nevedeli, či nie je zrazená aj tá druhá,“ povedali hasiči. Až potom vysvitlo, že tou druhou cyklistkou bola práve neter Petra.

„Je to hrozný pocit, keď viem, ako zomrela moja sestra Janka a nechcem ani pomyslieť na to, čo by sa stalo, keby Petra nebola rýchlejšia. Ten šialenec by bol zabil aj ju, takže mala v tom nešťastí obrovské šťastie, že ona žije. Psychicky zničená je naša mama a ťažko to znáša aj Petra,“ povedal smutne brat Janky a otec Petry.

BICYKEL JEJ ZLOŽIL OTEC LEN V TEN DEŇ

„Janka nikomu nikdy neublížila, každému pomáhala, bola dobrák od kosti. Bola slobodná a žila sama,“ povedal nešťastný brat.

„Janke som skladal ten bicykel v deň nehody. Bol úplne nový a išla na ňom prvýkrát v živote. Neverím ,že vodičovi zbehla cez cestu srnka. Podľa stôp na ceste musel ísť veľmi rýchlo. Moju milovanú dcérku mi už nič nevráti,“ dodal otec.

„Ten vodič je z rodiny, kde pred časom vtrhli kukláči a robili raziu na drogy.“ povedali ľudia z dediny.