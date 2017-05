Nehoda na najvyťaženejšom slovenskom moste: Auto na streche, dve ženy v nemocnici

Podľa doterajších informácií prichádzal vodič úžitkového motorového vozidla Iveco do zložitého kruhového objazdu pod Prístavným mostom od Bajkalskej ulice, kde pravdepodobne nedal prednosť vozidlu Škoda Octavia Combi, ktoré už prechádzalo po kruhovom objazde.

„Došlo k stretu oboch vozidiel a Iveco sa prevrátilo na strechu," povedala policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

„Pri nehode sa zranili tri ženy, z ktorých dve záchranári po prvotnom ošetrení previezli do nemocnice,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ zástupca záchranárov Andrej Hirjak. „Jedna z nich mala poranenú hlavu, druhú hospitalizovali so zraneniami hrudníka,“ dodal Hirjak.

U vodičov policajti alkohol nenamerali.