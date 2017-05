Nešťastné narodeniny: Mladík bojuje o život

Domáci tvrdia, že obaja mladíci milujú vysokú rýchlosť.

Nebezpečná zákruta

"Hneď pri výjazde z obce je mierna pravotočivá zákruta. Stačí dupnúť na plyn a neskúsený vodič ju nezvládne. Určite to tak bolo aj v tomto prípade. Auto vynieslo mimo vozovku do mierneho svahu. Po náraze do neho sa auto prevrátilo na strechu, " uviedol pre Plus JEDEN DEŇ obyvateľ Snakova Štefan.

Pomoc Snakovčanov

"Ľudia ktorí bývajú na kraji obce počuli ohlušujúcu ranu a preto vybehli von. Hneď volali záchranárov aj políciu. Bolo to hrozné," dodal Snakovčan. Spomenul, že toto nie je prvá nehoda ku ktorej došlo na danom mieste. Myslí si, že ľudia sú nepoučiteľní a dokonca ani kríže pri cestách ich neodradia od veľkej rýchlosti.

Mladíci v nemocnici

"Vodiča na mieste oživovali zdravotnícki záchranári, následne ho s ťažkými zraneniami hlavy letecky transportovali do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Spolujazdec s poranením dolnej končatiny skončil v nemocnici v Bardejove," uviedol hovorca záchranárov Boris Chmel. Podľa našich informácií Bardejovčan (18), ktorý má práve dnes narodeniny, je v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácií, sú mu vykonávané diagnostické vyšetrenia a úkony.

Vyšetrovanie pokračuje

Polícia má zatiaľ len strohé informácie. " K nehode došlo dnes približne o 9:30. Vodič po nehode skončil mimo vozidla, bola mu odobratá krv na zistenie hladiny alkoholu, " povedal prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník. " Škoda na aute bola predbežne odhadnutá na 3-tisíc eur. Vyšetrovanie príčin nehody pokračuje," spresnil hovorca.