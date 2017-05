Toto má byť trest za smrť nášho syna? Matku mŕtveho mladíka šokoval verdikt súdu

Tragédia sa stala vlani 23. júla, keď sa traja kamaráti Peter, Adam a Lukáš vracali z diskotéky v Divíne. Peter, ktorému po nehode namerali v krvi 1.08 promile alkoholu, nezvládol zákrutu pred Ružinou. Auto sa prevrátilo a Lukáš z neho vyletel. Konštrukcia vozidla mu spôsobila zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Keď sme išli z diskotéky, povedali sme Petrovi, že sa vyspíme v aute. My sme s Lukášom v aute zaspali a neviem si vysvetliť, prečo sa Peter potom rozhodol šoférovať bez nášho vedomia. Pamätám si už len, keď sme sa s autom prevracali. Neviem kam sa ponáhľal,“ povedal Adam, ktorý bol tiež po havárii zranený. "Lukáš ešte vstal a snažil sa vytiahnuť vodiča Petra z auta, až potom odpadol," dodal Adam.

Na súde včera Peter nepovedal nič, len to, že sa cíti byť vinný. Prokurátor navrhoval trest podľa sadzby na 4 až 10 rokov nepodmienečne, no sudca rozhodol o dvoch rokoch, čo odôvodnil tromi poľahčujúcimi okolnosťami. „Lebo podal vyhlásenie, že sa cíti byť vinný z tohto skutku. Prihliadali sme aj na to, že spáchal trestný čin usmrtenia vo veku blízkemu mladistvému a viedol do spáchania trestného činu riadny život,“ povedal sudca.

„Som sklamaná z rozhodnutia súdu. V našom súdnictve naozaj neexistuje spravodlivosť. Peter sa mne ani mojej dcére odvtedy ani raz neospravedlnil, ani svoj čin neoľutoval a ani dnes na súde sa nám nedokázal pozrieť ani do očí,“ povedala so slzami v očiach mama Lukáša Adriana (40).

Rodina Lukáša je dotknutá o to viac, že si myslí, že Peter má nepriamo na svedomí aj smrť jeho otca Denisa Segeča († 42), ktorý nedokázal uniesť tragédiu a vlani na dušičky sa zo žiaľu nad stratou syna, len tri mesiace po nehode, obesil doma v záhrade.

„Božie mlyny však melú pomaly, ale isto. Doteraz som sa nespamätala zo straty syna, každý deň som si dávala nezodpovedané otázky, prečo a teraz nás zasiahli aj s dcérkou také obrovské rany. Som zvedavá, či si Peter uvedomuje, že nám zničil životy a k jeho trestu nemám slov. Som veľmi sklamaná a rozčarovaná z rozhodnutia sudcu,“ povedala Adriana.

Peter sa proti rozsudku neodvolal a prokurátor si nechal lehotu 15 dní. „Určite to tak nenecháme. Budeme bojovať za spravodlivosť. Život môjmu Lukášovi už nič a nikto nikdy nevráti. Tú bolesť, čo cíti matka dieťaťa, ktorá stratí takto dieťa nepochopí nikto, len ten, kto stratil vlastné dieťa, kto to zažil na vlastnej koži," dodala Adriana.