Bračekovia, ktorí zomreli s rodičmi pri havárii: Dojímavý pohľad na ich poslednú kresbu

Človeka až zamrazí, keď pri tragickej nehode zahynie mladý človek, keď ale pri nej zomrie malé dieťa, bolesť sa znásobuje. Pri Šahách v nedeľu večer však zomreli spolu s rodičmi Zuzanou (†27) a Martinom (†24) dvaja bračekovia Milanko (†4) a Martinko (†3), ktorí zahynuli po strašnom náraze ich auta do poľského autobusu. V aute smrti s nimi skonali aj ich mamička Zuzana (†27) a jej druh a zároveň Martinkov ocino Martin (†24), ktorý sedel za volantom.

Škôlku mali veľmi radi

Malé deti zvyknú zo škôlky čo najskôr utekať s rodičom domov, Milanko s Martinkom však boli pravý opak. „Martinko bol síce prvé dni trošku hanblivý, potom si na všetko tu zvykol a ani jemu, rovnako ako jeho bračekovi, sa nechcelo chodiť domov. Vždy odchádzali medzi poslednými,“ vraví riaditeľka škôlky Klára Olczárová a rukou si pretrie slzy. Milanko, ktorý mal menšiu rečovú vadu ju volal Kali. „Obaja boli strašne milí. Matinko ešte na spanie nosil cumlík. Síce sme ho nezvykli deťom dávať, no on bol ešte maličký, tak to mal povolené,“ zaspomínala si ešte riaditeľka.

Zvláštna súhra náhod

Zaujímavosťou, ba doslova hračkou osudu bolo, že obaja bračekovia navštevovali rovnakú škôlku ako synovci Arnolda Gergelyho (†33), ktorý tragicky zahynul 1. júna 2009 pri páde lietadla. To sa zrútilo do Atlantického oceánu pri ceste z Ria de Janeiro do Paríža. „Áno, chodia sem dvojičky Viktora Gergelyho Viktorka a Viktorko. Chodia sem z Ipeľských Úľan a sú to tiež veľmi zlaté deti. Žiaľ, ich kamarátom Milankovi a Maťkovi sa stala tragédia, na akú sa tu bude ešte dlho spomínať,“ povzdychla si Klára Olczárová.

Už si nikdy nepomôžu

Nebohá Zuzana bude veľmi chýbať aj svojej približne rovnako mladej susedke. „Nie raz mi Zuzka hovorila, že si s ňou občas postrážia deti, lebo aj ona mala podobne malé ako bol Maťko,“ pridala riaditeľka. Susedka nebohej Zuzky síce najskôr nechcela nič povedať, no potom predsa len čo-to zo seba dostala. „Je to strašné, lebo to bola veľmi dobrá rodinka. Ona bola kmotrou môjho malého. Je to hrôza,“ skonštatovala susedka pomedzi slzy, ktoré jej zaplavili oči. Tragédiu umocnil aj fakt, že nebohý malý Milanko by sa na druhý deň po hrôzostrašnej nehode bol dožil piatich rôčkov.

Tragické obzretie sa?

Vyšetrovanie mimoriadne tragickej nehody, pri ktorej pri Šahách po čelnej zrážke s autobusom zahynuli bračekovia Milanko (†4) a Martinko (†3), ich mama Zuzana (†27) a jej druh Martin (†24) je síce ešte len na začiatku, nám sa však podarilo zistiť, že jej príčinou nemusel byť aquaplaning či mokrá cesta, ale niečo plne iné.

Poľský vodič mal totiž policajtom povedať, že tesne pred zrážkou si všimol, že vodič osobného auta mal hlavu otočená smerom dozadu. Je teda možné, že sa Martin na okamih otočil smerom k za sebou sediacim chlapčekom, volantom otočil doľava a v protismere sa zrazil s poľským turistickým autobusom, v ktorom sa viezlo asi 50 výletníkov.