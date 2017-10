POZOR na tohto Slováka: Najprv sľubuje dobre platenú prácu, no takto vás ošmekne!

Naposledy sa o tom presvedčila mladá Slovenka. Na internete si na známom pracovnom portáli našla lákavý inzerát, ktorý hovoril o zahraničí. „Mala to byť práca v sklade za 12 eur na hodinu, plus príplatky cez víkendy,“ hovorí Simonka (20) pre Plus JEDEN DEŇ.

Spolu s partiou ďalších sa teda vybrali do Nemecka, kde mali mať zabezpečené aj ubytovanie. „Dali nám zmluvy o práci aj o ubytovaní. Za ubytovanie sme zaplatili 250 eur akože na celý mesiac. Všetko bol nakoniec podvod, ubytovaní sme ostali iba jednu noc,“ hnevá sa mladá Slovenka, ktorá bola v Nemecku s ďalšími piatimi ľuďmi.

Za podvodmi má byť údajne Gabriel Balaž z Detvy. Predstavoval sa už aj ako Kristy Ferenc i pán Heyduk. Údajne iba nedávno vyšiel z väzenia, vraj sedel pre podvody. Na tých vraj pracuje spolu s otcom a matkou i s istým Čechom. „Vraj bol v base za podvody na tisícoch ľudí. Pred časom vraj takto podviedli 200 ľudí, ktorých zatiahli do Viedne a vylákali od nich po 150 eur, čo je spolu 30-tisíc! Je to nehoráznosť, už sme naňho podali trestné oznámenie na polícii,“ povedala nám Simonka.

Prípad budeme naďalej sledovať.