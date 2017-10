Dôvodom má byť to, že je údajne obvinený z inej trestnej činnosti v susednom Česku. Tam chcel spolu s ďalším Slovákom a troma Čechmi prepadnúť v Blatnici pod sv. Antonínkem za použitia násilia 12-ročného chlapca a jeho nepočujúcu matku. V dome mali mať údajne 90-tisíc dolárov, ktoré chceli získať.

K vražde Nikoly (†20) sa nepriznal. Pre portál noviny.sk povedal toľko, že je nevinný a nemá čo tajiť. Nebohú Nikolu mal zadržiavať až 9 dní, počas tohto obdobia ju mal nadrogovať, znásilniť a nakoniec zaškrtiť. Jej telo našiel po takmer dvoch mesiacoch lesný robotník v značnom štádiu rozkladu.

Podľa expertky na trestné právo Lucie Kurilovskej, muž nemusel byť vypočutý, aby ho polícia mohla obviniť. Stačí, pokiaľ má polícia dostatočné dôkazy. "Pokračovať sa potom môže buď tak, že sa výsluch uskutoční priamo v ústave na výkon trestu, v ktorom sa obvinený nachádza, a to tým, že výsluch uskutoční náš policajt, alebo bude na ten úkon prevezený na naše územie," uviedla Kurilovská.

Obvinenému Milanovi D. hrozí za pokus lúpeže až 12-ročné väzenie. V prípade, že by mu český súd odklepol tento trest, na Slovensko by sa dostal až po odsedení trestu. Ak mu preukážu vinu aj za vraždu Nikoly, na slobodu by sa tak skoro nedostal.