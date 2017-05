Seniori, pozor: Polícia radí ako na podvodníkov a zlodejov, varujte starších príbuzných!

Slovenskí seniori sú nepoučiteľní. Podvodníkom bažiacim po peniazoch naletela aj starenka z Trávnice v okrese Nové Zámky, ktorú neznámi páchatelia nedávno obrali o 1400 eur. Polícia preto prostredníctvom Facebooku poprosila ľudí, aby svojich príbuzných a známych v seniorskom veku vopred varovali.

Podvodníci útočia

Scenár klamstiev, ktorými podvodníci útočia na bezbranných dôchodcov, sa neustále opakuje. Polícia preto vytvorila zoznam desiatich odporúčaní, ktorými by sa mal riadiť každý starší človek. Dôveryhodnosť sa totiž nevypláca. Varovanie uverejnili na sociálnej sieti, ktorú mnohí dôchodcovia nevyužívajú, preto by ste im cenné rady mali poskytnúť práve vy!

Telefonát od príbuzného

Podvodníci najčastejšie útočia na city dôchodcov. Oznámenie o tom, že niekto z rodiny potrebuje finančnú pomoc, lebo sa ocitol v nebezpečenstve, sú ich overenou taktikou. Radi sa tiež zahrajú na niekoho z rodiny. Seniori by si preto mali obratom telefonicky overiť, či skutočne telefonoval ich príbuzný.

Odvoz do banky? Neprosím!

Hlavným lákadlom sú vždy peniaze. Tie si dôchodcovia nechávajú na osvedčených miestach u seba doma. Babičku aj dedka by ste preto mali upozorniť, že nie je správne hovoriť, kde ukrýva svoje úspory. Nikdy tiež netreba nastupovať k niekomu cudziemu do auta a nebodaj s ním ísť do bankomatu alebo k sebe domov.

Cudzím vstup zakázaný

Najčastejšou chybou, ktorej sa seniori dopúšťajú je, že pustia neznámych ľudí do svojho domu či bytu. Vysvetlite im, že plynári a vodári by mali mať pri sebe preukaz. Nikto im tiež do bytu nepríde vyplatiť preplatok ani peňažnú výhru.