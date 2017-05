VIDEO Zneužitá školáčka volala na pomoc policajtov: Takto zareagovali tí, ktorí majú pomáhať a chrániť!

Podľa zistených informácií mal Marek (35) ešte 3. mája vo večerných hodinách zastaviť v Tvrdošíne pri školáčke a ponúknuť jej, že ju odvezie domov.

Dievča si malo sadnúť na zadné sedadlá. Muž mal zmeniť trasu a namiesto domov mal dievča zaviesť do Nižnej na parkovisko ku vleku.

Dievčatko obchytkával

S vozidlom mal zastaviť a presadnúť si na zadné sedačky, kde mal maloleté dievča obchytkávať. Školáčka sa bránila, na čo ju mal opakovane udrieť po tvári a použiť násilie na prekonanie jej odporu dosiahnuť uspokojenie sexuálnych potrieb.

Z auta ju vyhodil

Po zverstvách a násilnostiach mal dievča z auta vysadiť a sám z miesta odísť. Školáčka sa dovliekla k bytovkám, kde požiadala o pomoc mladú ženu.

Polícia sa na ňu vykašľala

Podľa mladej záchrankyne, ktorá školáčku zbadala z balkóna a pomohla jej, bolo dievčatko vystrašené a stále plakalo. „Mala veľmi dobitú tvár, krvácala z nosa. Povedala, že ju „ujo Peťo“ zobral z kostola do červeného auta a vzal ju na nejaké pole ku chatkám a že tam ju bil. Veľmi ťarbavo a boľavo chodila. Vyzerala, ako keby ju niekto zneužil. Pýtala som sa jej, či si volala pomoc. Vravela, že volala na políciu, no v telefóne jej povedali, že nech si nerobí srandu a zložili telefón,“ vraví mladá žena Veronika, ktorá je sama mamou malej dcérky.

Lekár zistil vážne zranenia

Tá vôbec nepochybovala, čo jej mladá školáčka povedala. V jej byte sa dievčina umyla a mladá žena ju zaviezla domov.

Rodičia ihneď začali konať, zavolali políciu i záchranku.

Lekár malé dievčatko v nemocnici dôkladne vyšetril a zistil, že okrem brutálnej bitky bola aj zneužitá. Rodina preto podala trestné oznámenie.

Polícia násilníka v krátkom čase vypátrala, no denník Plus JEDEN DEŇ pracoval s dôležitou informáciou, že malá Veronika hľadala pomoc práve u policajtov, ktorým volala dokonca dvakrát.

Prvýkrát kvôli slabému signálu ju policajt nepočul, dievčatko však v ukrutných bolestiach volalo druhýkrát. Policajt na linke 158 jej slovám však neveril a v telefóne jej povedal, aby si nerobila srandu a zložil jej.

Zlyhal policajt

Polícia nám túto skutočnosť potvrdila až o niekoľko dní."Po tomto zistení si riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline osobne preveril volania na linku 158 z uvedeného dňa, kde sa potvrdilo prijatie oznámenia od maloletej školáčky. Voči neadekvátne vyhodnotenému oznámeniu operátorom riaditeľ okamžite prijal opatrenie za toto individuálne zlyhanie policajta. Rovnako prijal opatrenia vo vzťahu k všetkým policajtom, aby sa takéto zlyhanie v budúcnosti neopakovalo," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Pomáhať a chrániť

Polícia však jednoznačne tvrdí, že v tomto prípade ich kolega pochybil. "Každý telefonát musíme vždy preveriť a je jedno, či je pravdivý, alebo falošný. Ako reagoval náš kolega je neetické a nesprávne. Hanbím sa za neho," pretože sa neriadil našim heslom "Pomáhať a chrániť". V tomto prípade dievčatku nepomohol, ani ju neochránil, uviedol oravský policajt, ktorý pre svoju ochranu chce ostať v anonymite.

Dievčatko je utiahnuté

„Naďalej je v nemocnici, jej stav je nateraz dobrý, no je veľmi utiahnutá a málo komunikuje,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ zdroj z trstenskej nemocnice, kde je Veronika hospitalizovaná. Polícia podozrivého Mareka zadržala do 24 hodín a to vďaka kamerovým záznamom z obce Nižná.

Marekovi hrozí 15 rokov väzenia

Vyšetrovateľ podozrivého 35-ročného Mareka obvinil zo zločinu sexuálneho násilia a podal návrh na vzatie do väzby. Obvinenému mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov. "Vyšetrovanie zločinu naďalej pokračuje vykonávaním procesných úkonov," dodala policajná hovorkyňa.

Polícia radí a odporúča: Polícia žiada rodičov, ale aj učiteľov v školách, aby deťom dôrazne zopakovali zásady bezpečného správania sa pri kontakte s cudzími ľuďmi. Rady a odporúčania pre deti: • kľúče od bytu maj uložené na bezpečnom mieste, • pri odchode z bytu alebo z domu uzamkni riadne dvere, • do školy choď vždy bezpečnou cestou, aj keď je dlhšia, • vyhýbaj sa opusteným a nebezpečným miestam, • nechoď s cudzími alebo podozrivou osobou, nesadaj do ich auta, • do výťahu nevstupuj s osobou, ktorá ti je čímkoľvek podozrivá, • nikdy nejazdi autostopom, • nedávaj sa do reči s cudzími ľuďmi, nič od nich neber

