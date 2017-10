Myslíte, že váš počítať nemôže byť ohrozený? Výpalnící striehnu stále

Podľa polície novodobí výpalníci zablokujú tzv. ransomware počítač. Za odblokovanie si podvodníci potom pýtajú odmenu. Preto vznikol špeciálny portál, ktorého slovenskú verziu nájdete na https://www.nomoreransom.org/sk/index.html

Tento web ponúka okrem základných informácií o ransomware aj konkrétne rady obetiam takejto trestnej činnosti. Nechýbajú ani nástroje na dešifrovanie údajov, ktoré vám niekto zablokoval. Pamätajte, nikdy neplaťte a dajte vedieť ihneď polícii, ak sa stanete obetou ransomware. Za projektom NO MORE RANSOM (Nikdy viac výkupné) je holandská polícia, Europol a IT spoločnosti Kaspersky Lab a McAfee.