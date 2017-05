Pomôžte mi nájsť syna! Michal zmizol vo Francúzsku, jeho zúfalý otec prosí o pomoc

Michal docestoval do Fleury-Les-Aubrais v Orleans v stredu 3. mája dopoludnia. Kamión odstavil asi 500 m od miesta vykládky bez toho, aby ho vyložil. „Podarilo sa mi zistiť, že nastúpil s niekým do auta. Poslednú jeho stopu mám v centre Orleans pri rieke a nejakej pizzérii, kde platil kartou 3 €, lebo zrejme nemal pri sebe hotovosť. To bolo okolo desiatej večer, ale odvtedy sa nikomu neozval a ani neplatil kartou,“ vraví smutne jeho otec Peter (51).

Otec sa vydal do Francúzska

Po informácii, že jeho syn sa nikomu nehlási, ihneď vycestoval za ním do Francúzska.My sme ho dnes zastihli v aute medzi Parížom a Štrasburgom. „Všetci doma strašne veríme, že je u toho človeka, s ktorým niekam šiel,“ dodáva s nádejou-

Pretože sa objavili aj také úvahy, že mohol skočiť z mosta do vody.

Záhadné zmiznutie

Je naozaj záhadné, čo sa s mladým mužom stalo. „Písal síce kamarátom, že ho práca po desiatich rokoch na cestách za volantom kamióna už nebaví, no keď sa s nimi rozprával, žiadne samovražedné sklony nemal. Ozvali sa mi aj chlapi, ktorí s ním predtým ako sa stratil boli a vraveli, že bol v poriadku. Ja som s ním telefonoval v pondelok večer a vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že má nejaké problémy, alebo že by chcel skoncovať so životom," vysvetľuje zúfalý otec.

Ak o Michalovi viete, volajte

Aj preto hľadá a prosí o pomoc každého, kto by o Michalovom pohybe či pobyte vedel. "Nech sa nám ozve či už na môj mobil +421 908 300 810, alebo na mobil jeho firmy +421 911 454 100 či na policajné číslo 158,“ prosí pán Peter.

V synovom aute vo Francúzsku našiel jeho počítač i mobil. „Viem, že ho nemá pri sebe, ale stále čakáme, že sa nám ozve z nejakého iného mobilu. Veríme, že sa mu nič zlé nestalo. Ešte nikdy nám takéto niečo nespravil a preto ho prosíme, aby nám dal vedieť čo je s ním,“ odkazuje synovi, ktorý by mal 17. júna oslavovať tridsiatku.

