Neuveríte! Toto všetko podstupujú ženy, aby sa premenili na ľudské hračky

Tretí hosť v Show Jana Krausa býva často exot. Do tejto kategórie plným právom patrí jediná Češka, ktorá sa vraj živí ako Barbie, Gabriela Juráčková. S vážnou tvárou mu predstavila bábiky v kufríku ako sestry. Teší sa na to, keď si vystaví v pohári svoje vyoperované rebrá. A to je iba na začiatku cesty k premene na Bimbo Barbie.



Plastový idol

Gabininým idolom je Pixee Fox, žena, ktorá momentálne prežíva životnú krízu. Lekári jej totiž zakázali ďalšie plastiky, pretože hrozí, že sa jej telo plné silikónov, zato s vyoperovanými šiestimi rebrami, rozsype.

„Teraz je ešte krajšia. Fakt by sa vám páčila,“ tvrdila nadšene Gabriela, ukazujúc Krausovi fotku živej ľudskej príšery. Ona sama ešte žiadne plastiky nemá, ale zrejme len preto, lebo má iba sedemnásť.

Rebrá v pohári

Tento rok však vraj určite podstúpi prvé zväčšenie poprsia. No a potom by rada letela do Brazílie alebo do Kolumbie, kde sú machri na zaoblenie zadočka silikónmi a vybratie rebier. Ona si dá vybrať štyri a potom si ich vystaví v izbičke v pohári. Vraj to nie je nebezpečné, ibaže nesmie mať autonehodu, lebo nebude mať chránené vnútornosti.

Chystá aj plastiku nosa. Teší sa na ňu, lebo počula, že nebolí. Nohy si však nechá svoje. Dajú sa síce predĺžiť, ale pre tri centimetre treba stráviť pol roka na lôžku, a to jej za to nestojí...

Vzhľad a sex

Zastavuje sa vám pri týchto vetách rozum? Pre dievčatá, ktoré túžia byť Bimbo Barbie, je to normálne. A kto to vlastne Bimbo Barbie je? Najvyšší level zmeny dievčaťa na živú erotickú hračku.

Na internete nájdete podrobné manuály premeny aj ich životnú filozofiu, ktorá znie: „Na ničom inom nezáleží, len na tom, ako vyzeráš, a tvojím jediným životným poslaním je byť stále pripravená uspokojiť muža. Skutočná Bimbo žije svoj život, aby uspokojila mužov. Pre Bimbo je životnou rolou byť mužovou hračkou.“

Nečudo, že sa blonďavá sedemnástka pyšne pochválila bohatými skúsenosťami s mužmi. A celkom nechápala, keď Kraus podotkol, že si nie je istý, či je to na chválenie...

Bimbo život

Bimbo Barbie vraj nie je žiadna nežná bábika, ale dokonalý objekt mužskej túžby. Tu je zopár jej životných zásad:

- Si tu predovšetkým pre mužov.

- Musíš sa chcieť stále ukazovať.

- Nosíš vysoké podpätky a čo najmenšie oblečenie. Bimbo sa nepýta – neodhaľujem sa príliš, ale odhaľujem sa dostatočne?

- Každý v okolí musí dostatočne vidieť tvoje prsia rovnako ako lono, kedykoľvek sa po niečo zohneš.

- Musíš byť vždy opálená, výrazne nalíčená, blond.

- Štíhle telo, veľké prsia a všetko falošné, to je tvoja posadnutosť.

Mimochodom, tu sa začína ďalšia fáza, keď Bimbo Brabie začína s nikdy sa nekončiacimi plastikami.