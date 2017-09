Prečo sme verní? Vieme, čo nás spája viac ako romantika!

Etnografický atlas Georga P. Murdocka opisuje vyše tisíc dvesto spoločenstiev, v ktorých žijú ľudia. Len desatina z nich je monogamná, čo znamená, že jeden muž v societe žije s jednou ženou. Trikrát viac komunít doprialo mužovi občasný úlet, takmer šesťsto aj viac zákonitých manželiek. K podobným záverom dospeli početné antropologické štúdie, treba však doplniť, že aj v polygamných spoločenstvách mala drvivá väčšina mužov len jednu ženu. Viac nedokázala uživiť.

Posteľ odmietli

Do histórie psychológie sa zapísal výskum, v ktorom dobrovoľníci oslovovali opačné pohlavie. Najskôr ich pozvali na nezáväznú schôdzku, potom k sebe do bytu. Napokon sa ich bez okolkov opýtali, či by spolu neskočili do postele. Všetky ženy ponuku razantne odmietli, tri štvrtiny chlapov nadšene súhlasili! Hoci nežné pohlavie má rovnaké sklony k nevere ako muži, oveľa viac si potrpí na láskyplné vyznania a očakávanie manželského zväzku. A pritom...

Manželstvo nepotrebuje lásku

Romantická ľúbosť je podľa výskumníkov vymoženosť posledných sto rokov. Navyše sa vyskytuje iba v západnej kultúre. Manželstvo v minulosti nevzniklo kvôli láske, v histórii malo napomôcť udržať rod a zveľadiť majetok, ktorý mužovi a žene zanechali rodičia. Majetok hrá rolu aj v súčasných vzťahoch. Viac ako vzájomná príťažlivosť držia mnohé páry dokopy len hypotéka a auto. Ak žena opúšťa manžela, takmer vždy odíde k bohatšiemu milencovi.

