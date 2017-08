Neznáma choroba rodiny z Egypta spôsobila v Bratislave poplach, dievčatko (1) doviezol vládny špeciál!

Dievčatko vážne ochorelo počas dovolenky v egyptskom letovisku Marsa Alam. Keďže infekčné ochorenie rapídne postupovalo a zdravotný stav dievčatka sa neprestával zhoršovať, egyptská nemocnica, v ktorej nedokázali diagnostikovať ochorenie, odporučila okamžitý transport dieťaťa na Slovensko. Informáciu pre Plus JEDEN DEŇ potvrdil hovorca Ministerstva vnútra Ivan Netík. O stave malej Ellie však zatiaľ nechcel hovoriť.

Expresná akcia

„Všetci štyria členovia rodiny boli z letiska prevezení dvomi sanitkami do nemocnice na bratislavských Kramároch,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ hovorca záchranárov Boris Chmel. Teraz ich podľa našich informácií vyšetrujú na Klinike infektológie a geografickej medicíny, kde sa určí postup liečby.

Špeciál s medicínskym tímom odletel v sobotu ráno do egyptskej Hurghady, kam bolo choré dieťa medzičasom prevezené.

„Zdravotníci poskytujú dieťaťu potrebnú zdravotnú starostlivosť. Malá pacientka je v stabilizovanom stave mimo ohrozenia života. Výsledky prvých klinických vyšetrení ukazujú, že by nemalo ísť o cudzokrajnú chorobu," informovala agentúru SITA hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Hlavný hygienik SR odporúča v tejto súvislosti rodičom detí do troch rokov zvážiť cestovanie do tropických krajín. "Pred plánovanou cestou je nutné poradiť sa s detským lekárom, pričom pediater by mal poznať účel cesty, dĺžku predpokladaného pobytu, typ ubytovania, prostredie či spôsob stravovania. Ošetrujúci lekár informuje o očkovaniach, liekoch na samoliečbu, prevencii niektorých ochorení či spôsobe ako obmedziť riziko v zahraničí. Deti do jedného roka by nemali byť vôbec vystavované slnečnému žiareniu," dodala Drobová.

