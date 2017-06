Bocianie hniezda: Skrývajú mnohé pikantné tajomstvá

Ochranári, ktorí pod Tatrami krúžkujú bociany, aby mali prehľad o ich pohybe, odhalili, že striedajú nielen partnerov, ale aj hniezda. Pre TV Joj to povedal riaditeľ správy Pienapu, Vladimír Kĺč. „Nevernicami sú hlavne bocianice, " prezradil.

Ochranári chodia do terénu krúžkovať mladé bociančatá vždy na konci júna. Pri tom pod Tatrami objavili zmiešané bocianie manželstvo. On je Slovák a ona Poľka. Pre ňu to však podľa záznamov bocianológov nie je prvý ani druhý vzťah.

Skúsenejší bocianológovia už vedia, že nie všetky bociany žijú celý život v jednom páre. Pri krúžkovaní vždy zisťujú, kam chodí bocian zimovať a či sa na leto vráti do toho istého hniezda, takže záletníkov či nevernice odhalia ľahšie ako medzi ľuďmi.

Niektoré bociany majú zrejme aj zvláštne chúťky, v jednom hniezde ochranári našli dámske nohavičky.