Bratislava môže prísť o regionálnu atrakciu: Snežienke na Železnej studničke hrozí zbúranie!

Členovia pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá zničenou stavbou reštaurácie Snežienka na bratislavskej Železnej studničke, sa zhodli na tom, že ju treba zbúrať. Uviedol to novomestský miestny poslanec Martin Vlačiky, ktorý je zároveň predsedom tejto skupiny.

„Na zbúranie však mestská časť nemá vyčlenené financie, tak budeme hľadať spôsob, ako by zbúranie mohli spolufinancovať aj mesto i Bratislavský samosprávny kraj, pretože v prípade lanovky je to celomestská i regionálna atrakcia,“ spomenul Vlačiky.

Projekt má pre prípravu koncepčných podmienok obnovy Snežienky pracovnú skupinu, ktorú tvoria aj miestni poslanci. Ďalšie pracovné je na pláne koncom júna.

Návrhom zámeru na vyhlásenie súťaže, ktorý by zahŕňal sanáciu, dostavanie a sprevádzkovanie Snežienky, sa v polovici februára zaoberali poslanci bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Súťaž napokon nevyhlásili. S pôvodným návrhom schváliť obchodnú verejnú súťaž na prenájom Snežienky neboli vo februári poslanci stotožnení.

„Ak má na tomto mieste ešte niekedy niečo vôbec stáť, tak nech je to menšie a niečo, čo sa lepšie hodí do prostredia lesoparku," spomenul v zime Vlačiky, ktorý si myslí, že verejnou diskusiou treba zadefinovať, čo by v tomto území vlastne malo byť. Súťaž návrhov by mala nasledovať až potom.

„Ak by sa podarilo nájsť návrh, ktorý by verejnosť akceptovala a zároveň by bol ekonomicky únosný pre investora, tak až potom sa môžeme baviť o prenájme," vysvetlil Vlačiky.

Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého by na tomto mieste mohlo niečo byť a mala by to spravovať mestská časť. „Aby sa nestalo, že tam príde developer a budeme s nim riešiť, čo môže a nemôže," poznamenal v apríli a dodal, že by tam mohlo byť niečo menšie čo zapadne do prostredia a poslúži ľudom.

Ako dodal, do rokovaní pracovnej skupiny nechce zasahovať a bude čakať, či prídu s nejakým nápadom. Keď bude návrh, opäť pôjde do zastupiteľstva a novomestskí miestni poslanci o ňom budú rokovať.

Vlastníkom tohto majetku je hlavné mesto SR Bratislava, v správe ho však má novomestská príspevková organizácia EKO-podnik VPS.