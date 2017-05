Buďte šik aj po 60 ako pani prezidentová: Zakryte nedostatky, zvýraznite prednosti

Buďte krásna aj po šesťdesiatke! Dá sa to. Brigitte Macronová to dokazuje. Aj vy môžete byť rovnako šik. Konečne máte na to čas, lebo deti už vyrástli a nestrácate čas s ľuďmi, ktorí vám za to nestoja. Viete už presne, čo vám svedčí a čo prospieva vašej pleti a vlasom.

Viete, čo sa dá ovplyvniť a čo nie. Na to druhé okamžite zabudnite. Nebudete si predsa kaziť životný pocit tým, že máte krivé nohy, stačí, že viete, ako ich treba zakryť. Tak ako hlavná hrdinka kultovej knižky Nataše Tánskej Úvod do šťukológie.

Tá sa rozhodla, že pre nepekné nohy bude nosiť len nohavice, ale rozhodla sa tiež okamžite zabudnúť, prečo to robí, aby neutrpelo jej sebavedomie. To, čo po šesťdesiatke vyžarujete, by totiž mala byť sebaistota.

Nie prílišná, taká akurátna. Práve tá je pre mladších mužov sexi. Že zaujmete mladšieho muža, vám zaručiť nemôžeme, ale už ten pocit, keď budete so svojím vzhľadom spokojná, vám dodá toľko pozitívnej energie, ako by ste ho mali.

Stylistka Sylvia Klein ponúka niekoľko praktických rád:

Určite si, aký ste typ. Teraz. Nie, čím ste boli pred 10 či 20 rokmi. Niektoré dámy si myslia, že sú aj v šesťdesiatke hipisáčkami, motorkárkami, alebo naivkami... Odkukajte štýl vašich dcér, nie vnučiek. Zmodernizujte si šatník, skráťte dĺžku rukávov, kúpte si módnu plisovanú sukňu, ak vám to pristane a nahoďte fajnové tenisky, aby bolo vidno, že ste dámy. Vašimi najlepšími priateľmi sú doplnky. Šály, okuliare, opasky, šatôčky okolo krku a tašky. Nie však barbinovské taštičky v ružovej optike. Nedoporučujem veci zo second handu. Väčšinou si žiadajú úpravu a treba vytríbený vkus , aby ste našli niečo pôsobiace novým dojmom. Čím ste staršia, tým upravenejšíe a novšie musíte pôsobiť. Noste bižutériu podľa vzoru Talianiek. Náušnice, náramky, pekné hodinky, prstene odvádzajú pozornosť od starnúcich rúk. Spolu s peknou manikúrou urobia z vás aristokratku. Nebojte sa nenápadných príčeskov, klobúkov a baretiek. Môžete byť nápadná, nie však groteskná. Vyberte si svoj vzor a napodobujte ho. Podobáte sa na Evu Mázikovú, Marcelu Laiferovú, Jackie Kennedyovú? Možno sa typovo vzhliadnete v známej političke, alebo moderátorke. Len do toho!