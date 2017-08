ČIERNE DIERY v Bratislave: Páni investori, kedy splníte svoje veľké sľuby?

Populárna Železná studienka

Obľúbené miesto výletníkov z Bratislavy. Ešte nedávno sa na ňom dalo oddýchnuť, pozrieť si maličkú zoo, posedieť pod stromami, zahrať na gitare.

Na jeseň 2014 podpísalo mesto dohodu s novou majiteľkou, že priestor zrevitalizuje. Dnes je tam však akurát „moderný“ lodný kontajner, ale nikde ani stopy po príprave nejakej rekonštrukcie.

Amfiteáter na Drotárskej ulici

Otvorili ho v roku 1984, vyhorel v roku 2008, o dvanásť mesiacov ho definitívne zbúrali. Miestny stavebný úrad za to udelil investorovi pokutu približne 6 640 €, ale amfiteáter to už nezachránilo.

Dnes tam vyrástol pekný lesík pomaly s už 15-metrovými topoľmi, no na premietanie filmov či na koncerty pod hviezdami môžu Bratislavčania zabudnúť. Rovnako ako na koncerty, kam chodievalo aj 10-tisíc fanúšikov! Hovorilo sa, že sem presťahujú americkú ambasádu, ale reálnejšie vyzerajú ďalšie obytné domy.

Park kultúry a oddychu

Zrejme najznámejšia zbúraná bratislavská stavba. Koncom decembra to budú dva roky, čo PKO narýchlo zrovnali so zemou s odôvodnením, že sú sviatky, Bratislavčania odišli preč a nikoho to nebude rušiť… Odvtedy je tam prázdno, za plotom boli dlhý čas naukladané iba drevené palety.

A tisícky Bratislavčanov už len ukazujú deťom a vnukom, kam chodievali na Bratislavskú lýru, Inchebu či Flóru, na tanečné, kde boli venčeky, predĺžené či maturitné plesy, kde hrali Prúdy, Modus aj Beach Boys. Investor tam raz plánuje byty aj observatórium. Nesmelú námietku, že observatórium vo vysvietenom centre nemá logiku, zmietli zo stola...

Futbalový štadión Petržalky

Jeho základy postavili v roku 1900 a bol najstarší na území Bratislavy. Najväčšiu slávu zažil, keď tu hrávali SKS Petržalka, ZŤS Petržalka, zmrákať sa nad ním začalo, keď klub premenovali na Artmediu. Ani majstrovské tituly nezachránili štadiónik, kam každú nedeľu mierili po Starom moste tisícky fanúšikov.

Definitívne ho zbúrali v roku 2012, už štyri roky predtým sa však Petržalka musela z neho odsťahovať. Dnes je na ploche divoká lúka, prípadne sa tu usadia cirkusy, ráta sa s obytnými domami, ale kedy, nikto nevie...