FOTO Problematická skládka pri Bratislave: Zneužili ju na konkurenčný boj?

Všetko to začalo už v januári, kedy v Ivanke pri Dunaji zasahovala polícia pre podozrenie na nelegálnu skládku odpadu. Zastavila kamióny, ktoré tam vyvážali odpad a vodičov zobrala na výsluch.

Prítomnosť nebezpečných látok však zistená nebola. Koncom januára požiadala spoločnosť ABASK RECYCLING s.r.o. o vydanie rozhodnutia na zber odpadov. Okresný úrad Senec im vyhovel.

Zberný dvor bol teda legálny. Problémy sa však neskončili, práve naopak. Na ministerstvá, NAKA, generálnu prokuratúru a aj niektorým novinárom prišiel mail od autora, ktorý sa podpísal ako Fero Zrubek.

V ňom tvrdí, že odpad, ktorý na dvor vyvážajú je kontaminovaný, dokonca, že konatelia firmy sú napojení na rôzne zločinecké skupiny a povolenie vraj získali vďaka korupcii.

"Tvrdenia tejto osoby sú nepravdivé a nie sú ničím podložené. Ide o konkurenčnú spoločnosť, ktorá chce poškodiť naše meno," povedal pre Plus JEDEN DEŇ Michal Grebeči z firmy ABASK RECYCLING.

Firma dokonca podala aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Grebeči tvrdí, že osoba, ktorá maily rozposlala, je fiktívna postava, s ktorou sa nedá nijako skontaktovať. Problém so zberným dvorom nevidí ani starosta obce Ivan Schreiner.

Podľa neho je to najlepšie ekonomické, ale aj ekologické riešenie. "Separovaný materiál, ktorý spoločnosť zhromažďuje, sa použije na výstavbu diaľnice D4. Príde mi to ako najlepšie možné riešenie," vysvetlil Schriener.

Tvrdí, že skládka neprekáža všetkým obyvateľom Ivanky. "Dostali sme sťažnosť od pani, ktorá býva v blízkosti zberného dvora, poslali sme jej odpoveď a ponúkli možnosť nahliadnuť do všetkých dokumentov," povedal starosta.

Okrem iného sa obyvateľka sťažovala aj na to, že zberný dvor neslúži obyvateľom Ivanky. "Nie je to skládka odpadu, zbiera a triedi sa tam odpadový stavebný materiál. Samozrejme, ak takýto materiál majú obyvatelia, skládka slúži aj im," dodal Schreiner. Väčšina obyvateľov však naozaj so skládkou nemá žiadny problém.

"Ja bývam na opačnom konci, mne to neprekáža. Ak je to legálne, prečo nie," povedala nám pani Daniela.

Firma, ktorá zberný dvor prevádzkuje, dala urobiť aj rozbor vody a pôdy, aby vyvrátila tvrdenia o kontaminácii. Ani v jednom sa prítomnosť škodlivých látok nepotvrdila.