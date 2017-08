FOTO Slováci sa opäť prejavili: Kruté vyjadrenia k tragickej smrti policajta!

Policajt Jozef včera krátko pred pol ôsmou večer zabezpečoval odklon dopravy z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody.

>>Prudký spád nehody na D2! Policajta, ktorý odkláňal dopravu zrazil ďalší vodič, ten zraneniam podľahol!<<

Bolestná spoveď Natálky, ktorá pri nehode prišla o mamu, otca a brata: Peklo prišlo až po pohrebe!

FOTO Slovenský spevák mal s manželkou a deťmi hrozivú autonehodu: Ľudia len bezohľadne prechádzali okolo!

Pri svojej práci však sám prišiel o život. Jozefa v ťažkom stave previezli leteckí záchranári do bratislavskej nemocnice na Kramároch. Tam, žiaľ, svoj boj o život prehral. Podľa ľudí zo Sekúl, kde Jozef býval, bol dobrým policajtom aj človekom. Všetci ho mali radi a smútia za ním. Smútia za ním aj jeho kolegovia.

Paradoxom je, že z obce, v ktorej býva policajtova svokra, pochádza aj stará mama mladej vodičky Michaely, ktorá Jozefa zrazila.

VIEME PRVÍ: Tragická naháňačka tínedžerov: Toto je príčina smrti mladého Tomáša (†17)!

Otrasný prípad zo Švédska: Dve tínedžerky prežili s migrantom sexuálne peklo, to však nebolo to najhoršie!

Nezvestný kamionista Michal: Neuveríte, kde vo Francúzsku ho jeho otec našiel!

No aj teraz sa prejavili Slováci, ktorí si na sociálnej sieti vyliali svoju zlosť. Aj napriek tomu, že vyhasol ľudský život, niektorí si servítku pred ústa nedávali.

"Nič v zlom, ale policajti občas skáču pred autá ako keby boli nesmrteľní. No občas to nevyjde, všaK?" napísal Martin.

"Čo tam zavadzal?" napísal Michal. Na internete sa tak spustila búrlivá diskusia. Kým niektorí ľudia pranierovali políciu, iní ukázali ľudský prístup.

"Nehodnotím vodiča, ktorý ho zrazil, lebo nepoznám okolnosti, ale toľko zla, čo je v niektorých z vás, je na zamyslenie. Tento policajt možno otec, brat, niekoho syn, kamarát a dobrý kolega, sa už domov nevráti," napísal Milan.

​Tragická zrážka s nákladným autom: V osobnom aute zomreli štyria ľudia

FOTO Desivá nehoda slovenskej herečky: Auto rozbité na mraky!

Vodičku obvinili

"Hliadka Policajného zboru včera vo večerných hodinách usmerňovala v úseku km 40,750 diaľnice D2 dopravu, kde došlo k dvom škodovým udalostiam. Policajt diaľničného oddelenia Malacky v uvedenom úseku predpísaným spôsobom, a to za služobným motorovým vozidlom značky VW Passat, so zapnutým svetelným výstražným zariadením, v reflexnej veste a so zastavovacím terčíkom usmerňoval dopravu z ľavého jazdného pruhu do pravého. Do dopravného policajta z doposiaľ nezistených príčin narazila vodička jazdiaca v pravom jazdnom pruhu na osobnom motorovom vozidle značky Opel Astra," uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Vodička po zrážke prešla s vozidlom cez pravý jazdný pruh a krajnicu, kde narazila do zvodidiel. Na miesto sa ihneď dostavili všetky záchranné zložky.

Záchranársky vrtuľník podľa hovorkyne previezol ťažko zraneného Jozefa do jednej z bratislavských nemocníc, kde svojim zraneniam napokon podľahol. Výsledok dychovej skúšky na požitie alkoholu u vodičky bol negatívny.

"Vyšetrovateľ Policajného zboru v tejto súvislosti začal trestné stíhanie a na základe doposiaľ vykonaných procesných úkonov zároveň vzniesol obvinenie z prečinu usmrtenia voči 25-ročnej Michaele z Malaciek. Ďalšie okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú naďalej predmetom vyšetrovania," dodala Mihalíková.

Štyridsaťosemročný policajt, ktorý zomrel v pondelok (31.7.) večer, pracoval v Policajnom zbore od roku 1998. Bol ženatý, mal jedného syna.