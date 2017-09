FOTO To sú chlapi! Svaly a poriadnu výdrž ukázali vo vodách Dunaja bratislavskí študenti

Univerzitná regata Bratislava, súboj osemveslíc Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity, bola súčasťou 23. ročníka pretekov Devín - Bratislava 2017. Víťazné mužstvo Univerzity Komenského zvládlo trasu dlhú približne 10,5 kilometra, so štartom pod hradom Devín a cieľom v lodenici Slovenského veslárskeho zväzu, za 27 minút a 31 sekúnd.

Piaty ročník regaty teda opäť patril reprezentantom UK. „Z hľadiska univerzitnej regaty je to naozaj postavené tak, že Univerzita Komenského má v tíme chlapcov z FTVŠ, čo sú profíci. Naozaj majú lepší výkon. Takže, bohužiaľ my, ako STU, ťaháme za kratší koniec a je to vidieť aj na tej vode,“ zhodnotil bývalý slovenský reprezentant vo veslovaní a olympionik Ján Žiška zo Slovenského veslárskeho klubu, ktorý pôsobí na STU. Dúfa, že sa to niekedy obráti.

Podľa slov Žišku sú osemveslice najrýchlejšie lode poháňané ľudskou silou. Merajú približne 18,5 metra a vážia 92 kilogramov, pričom s posádkou a veslami je ich váha približne jedna tona.

Slabšia účasť

Do tohtoročných pretekov sa zapojilo celkovo 6 tímov. Keďže sú preteky dané na tretiu septembrovú sobotu, podľa slov Žišku to „vliezlo“ do kalendára napríklad Rakúšanom. Niektoré posádky ochoreli. „Sme radi, že aspoň trošku vyšlo počasie, a že sa môžeme aspoň trošku družne družiť,“ zasmial sa Žiška.

A čo sa dialo po pretekoch? Kormidelník víťazného tímu skončil tradične vo vode. „Dosť to bolelo. Ale teším sa z víťazstva,“ povedal Sebastián (18). Väčšina posádok sa však s chuťou vrhla na pivo. „Chlapi dodržujú pitný režim. Toto je v konečnom dôsledku taký pretek, ktorý je viac-menej po sezóne a už je to aj o tom, že sa tu stretneme ako kamaráti z veslárskej brandže. Besedujeme a máme pekný čas,“ zakončil.

Čo znamená regata?

Slovo regata v benátskom dialekte od 13. storočia označovalo preteky tamojších gondol. Prvé veslárske kluby na území Slovenska vznikli koncom 19. storočia. Slovenský veslársky klub, ktorý je organizátorom pretekov Devín-Bratislava, oslavuje v tomto roku 90. výročie vzniku.