Meteorológovia sú v šoku: Také sucho za posledných 66 rokov na Slovensku nebolo

Napríklad na bratislavskom letisku za prvých 5 mesiacov napršalo najmenej zrážok od roku 1951. Nameraných 91 milimetrov v oblasti letiska šokovalo aj odborníkov! Za posledných 66 rokov sa totiž ešte nikdy nestalo, že by v rozmedzí januára až mája spadlo pod 100 milimetrov zrážok. Podľa Lívie Labudovej zo SHMÚ je situácia najkritickejšia na Záhorí.

Čítajte viac Prepuklo peklo: Najhoršie predpovede meteorológov sa plnia

Jednou z príčin extrémneho sucha je to, že zrážkové úhrny boli zaznamenané najmä pri búrkach, ktoré pribúdali predovšetkým v apríli a máji a mali regionálny charakter. „Možno to zásluhou lokálnych búrkových dažďov pôsobí tak, že zrážok je dostatok, ale je to klamlivé. Deficit vlahy aktuálne narastá v mnohých regiónoch,“ hovorí klimatológ SHMÚ Pavel Faško.

Na juhovýchode Slovenska teda môže vplyvom búrkových lejakov v jednej lokalite napršať až 50 milimetrov zrážok za pár hodín, inde však nenaprší vôbec alebo len veľmi málo a zostáva tam sucho. Podľa Pavla Faška má vplyv na súčasný stav aj posledná zima.

„Výnimkou boli oblasti severovýchodného Slovenska, kde bol dostatok snehu, ale inde sa sneh vyskytoval skromnejšie a niekde len symbolicky. Navyše sa v najnižších polohách rýchlo topil, už vo februári,“ vysvetľuje s dôvetkom, že marec sa už vyznačoval relatívne vysokými teplotami vzduchu, čím sa vytrácala vlaha. Terajší vývoj robí starosti ovocinárom či záhradkárom. Prvé škody už narobili silné jarné mrazy a teraz musia zvládnuť sucho.

„Musíme počítať s prívalovými dažďami. Predtým pršalo rovnomerne a teraz naprší veľa, a preto voda odteká preč,“ opísal situáciu Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenskej republiky. Podľa jeho slov tak rastliny dokážu využiť len 10 až 15 percent vody a zvyšok odtečie do Čierneho mora. „Kto chce pestovať ovocie, musí sa pripraviť na to, že bude nútený zavlažovať,“ opísal dnešnú situáciu pestovateľov.

Podľa jeho slov ovocinári, ktorí investovali a majú kvalitné technické vybavenie, tento rok vyhrali. Ostatným extrémne sucho spôsobuje problémy. Podľa neho to viacerí producenti nemusia prežiť. „Otázka vody zostáva stále nedoriešená, za vodu sa platí čoraz viac, to sa môže premietnuť aj do ceny ovocia, predovšetkým jabĺk,“ vysvetlil Varga. V najbližšom čase sa situácia zrejme nezmení. „V najbližších dňoch by mal pretrvávať súčasný stav. Zhoršenie však očakávame v dňoch od 14. do 17. júna,“ vyjadrila sa Lívia Labudová.