Dramatická NAHRÁVKA: Bábätko nedýcha, mamička zúfalo volá o pomoc!

Aj vďaka pohotovosti mladej mamičky a inštrukciám operátora, sa Sebastiánko dnes teší zo života. Mirka bola doma sama len so svojou dcérkou, keď jej synček zrazu prestal dýchať.

Nespanikárila a ihneď volala na linku 155 a so zdravotníkom na telefóne sa jej podarilo Sebastiánka oživiť.

"Vdýchnite len toľko vzduchu, či sa vám vojde do úst. Položte dva prsty na srdiečko a masírujte," aj takto zneli pokyny od zdravotníka cez telefón. Znie to jednoducho, no urobiť to je ťažšie.

Vďaka šikovnosti a duchaprítomnosti mladej mamičky Mirky a presným pokynom operátora Mariána z Krajského operačného strediska ZZS v Banskej Bystrici. Po pár minútach boja o život sa ozval detský plač.

"Sebastiánkovi najviac pomohlo a zachránilo to, že jeho mamička nestratila v kritickej, extrémne vypätej situáciu hlavu, nespanikárila a dokázala počúvať pokyny nášho operátora tak, aby sa situácia zvládla a chlapček začal dýchať," vysvetlil Boris Chmel.