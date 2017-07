Natália (23) o brigáde: Zárobok žiadny, ešte mám zaplatiť 1600 eur!

Mladá študentka sa tešila na návrat do detstva, na spanie v stanoch, táboráky a veľa nových skúseností. „Sľubujú vám najlepšie leto vášho života. Zážitky, spoznávanie nových kultúr a priateľov,“ vysvetľuje Natália, čo ju za veľkú mláku zlákalo. Pred pár týždňami vycestovala do malého mestečka Lakeville v Connecticute. Pracovať mala v kempe Sloane v kuchyni, kam prišiel ešte Aleš z Česka. Neskôr tam vraj mali prísť ďalší ľudia, prevažne z Poľska.

Vedúca kuchyne bola Rumunka Renáta, ktorá žije v Amerike dlhšie. Práve na ňu sa Natália sťažovala. „Keď prídete do práce prvý deň, tvári sa milo a všetko vám s radosťou vysvetlí, ukáže. Ak sa však ďalšie dni odvážite spýtať, kam čo patrí v obrovskej kuchyni, prichádza skutočné peklo uprostred raja,“ tvrdí študentka. Rumunka ju vraj často urážala a ponižovala.

„Ak som náhodou po 14-hodinovej šichte zabudla odniesť umyté dosky, ktoré boli opreté o umývačku, šéfka zobrala misku, hodila ju na zem a povedala mi, aby som sa z nej najedla,“ sťažuje sa Natália. Navyše podľa informácií z agentúry mala Natália pracovať maximálne 10 hodín denne. „Keď voláte do agentúry a sťažujete sa na pracovný čas, povedia vám, že je to zo začiatku normálne,“ hovorí znechutená.

Jedlo vraj dostávala na prídel: raňajky si mohla dať až okolo obeda, po odrobených 4 hodinách. No najhorší šok prišiel pri výplate: „Keď som si prepočítala môj skutočný príjem, bolo to 60 dolárov (53 eur) za tri dni, teda dva doláre na hodinu. Veď to je smiešne!“ Natália sa po troch dňoch práce zbalila, rozhodla sa vrátiť domov. Keďže však nedodržala zmluvou určenú dĺžku pobytu, teraz jej hrozí pokuta. Agentúre musí zaplatiť vyše 1 800 dolárov (1 600 eur)!

„Zatiaľ som to neplatila, ale oficiálne musím. Radšej si zaplatím za právnika,“ vyhlásila študentka. Čo na to agentúra Camp Lea- ders Slovakia? Jej zakladateľ Sandor Benkovics tvrdí: „Sám som bol 5-krát na takomto pobyte, tiež som pracoval celé leto v kuchyni. Bola to náročná práca, ale boli to najkrajšie mesiace môjho života.“ Ubezpečuje, že uchádzači o brigádu sú vopred oboznámení s tým, čo ich čaká.

„Ukazujeme im prezentácie priamo z kempov, máme spolu niekoľko stretnutí, na ktorých si aj podrobne prejdeme zmluvu,“ hovorí. Podľa jeho slov bola Natália v kempe tri dni, potom volala, že chce ísť domov. „Keby sme vedeli o problémoch skôr, samozrejme, že by sme to riešili,“ pokračuje Benkovics. Natálii vraj ponúkli dve iné možnosti, ale odmietla.

„Trvala na tom, že chce ísť domov. Okamžite sme jej zabezpečili letenku a išla. O nič sa nemusela starať,“ vysvetľuje. „Pokiaľ však uchádzač predčasne ukončí svoje pôsobenie v tábore, hoci nemá na to vážny dôvod, alebo preto, lebo ho vyhodia, musí zaplatiť pokutu 1 845 dolárov. Je to uvedené v zmluve,“ upozorňuje Benkovics. Sú to totiž náklady, ktoré agentúra investuje do uchádzača ešte pred vycestovaním.

„Uchádzač zaplatí len okolo 395 eur, ostatné hradíme my ako agentúra: letenku do USA a späť plus poistenie až do 250 000 dolárov, DS-2019 formulár, ďalšie vízové dokumenty, 24-hodinovú núdzovú linku, aj celkovú asistenciu. Tých 1 845 dolárov teda nie je reálna pokuta, ale náklady našej spoločnosti, ktoré sme investovali do uchádzača,“ vysvetľuje Benkovics. Či bude musieť pokutu zaplatiť aj Natália, ešte vraj preveria.