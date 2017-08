Krutý osud im vzal milovanú matku: Marta († 59) odletela do neba, rodina počas pohrebu držala pokope

Plakali a navzájom sa podporovali. Tak sa s milovanou Martou († 59), ktorá prišla o život pri osudnom paraglajdingovom lete, rozlúčila jej rodina a príbuzní. Do obradnej siene bratislavského krematória prišli dať posledné zbohom desiatky ľudí.

Diera v srdci

Medzi trúchliacimi sa objavil aj známy slovenský herec Vlado Černý. Srdcervúci pohreb sa uskutočnil len za prítomnosti rodiny a najbližších známych - rodina si na pohrebe médiá nepriala. Rozlúčiť sa chceli v súkromí.

Niektorí srdcervúcu atmosféru nevydržali a museli ju predýchať na čerstvom vzduchu. Bolo zrejmé, že bolesť zo straty milovanej matky pociťovali všetci, no najavo to dávali najmä jej deti a manžel.

Tí počas kondolencií nešetrili slzami. Je zrejmé, že ťažké časy v súčasnosti prežíva hlavne syn pani Marty Marian, ktorý mal podľa našich informácií posledné sekundy života svojej matky dokonca nakrútiť na telefón. To však polícia poprela.

Nevšedný darček, ktorý dostala nebohá Marta na meniny, sa teda zmenil na nočnú moru.

Milovanú matku im vzala tragédia

Hrozivá nehoda sa odohrala 30. júla na Donovaloch. Video, ktoré údajne poslal televízii JOJ neznámy turista zachytilo, ako sa padákový klzák vzniesol nad Novú hoľu.

Po približne 40 metroch vo vzduchu sa však stočil, začal rotovať a z asi 20 metrov sa zrútil na zem.

Dcéra pani Marty Kristína bola v hrôzostrašný okamih pod kopcom, jej brat Marian zatiaľ na Novej holi pozoroval mamin let, ktorý navždy zmenil ich životy.

Odkaz do neba

Dojemné slová po smrti matky adresovali verejnosti obaja súrodenci. Syn Marian zverejnil na Facebooku fotografiu s mamou a odkazom: Forever, together and for always. Ľúbim ťa, maminka. Spoločnú rodinnú fotografiu zverejnila aj Kristína so stručným Navždy.

Čo sa vlastne stalo?

Potrvá dlhší čas, kým odborníci zistia, čo bolo príčinou nehody. Údajne ňou mohlo byť, že Peter si zabudol zapnúť jeden popruh a vo vzduchu sa mu to už nepodarilo.

Túto teóriu však vyvracia náš zdroj z prostredia paraglajdingu. „Nikdy. Tí, čo Petra poznali vedeli, že niekedy až chorobne všetko kontroloval,“ uviedol.

Aj dlhoročný paraglajdista Peter Tóth potvrdil, že paraglajdista Peter bol svedomitý a zodpovedný. „Ak by som niekomu zveril svoju vnučku, tak práve jemu!“ vyhlásil.

Polícia okolnosti strašnej nehody zatiaľ vyšetruje. „Priebežne sa vyhodnocujú stopy a ďalšie dôkazy po linke polície aj námorného úradu,“ vysvetlila hovorkyňa Faltániová. Polícia už začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

Osud nebohej Marty

Marta pochádzala z Tomášova v okrese Senec, žila a podnikala v Bratislave. V rodnej dedine na ňu spomínajú ako na milú a aktívnu ženu. „Pochádzala z piatich súrodencov. Martuška bola cieľavedomá, vedela, čo chce. Je to veľká tragédia, čo sa jej stalo,“ povedala nám pani Margita z Tomášova.

