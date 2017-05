Posledné zbohom nevinnej Janke: Pochovali mladú ženu, ktorá zahynula cestou z pohrebu prešovských hasičov

Policajný vrtuľník, podľa nášho zdroja z Prahy, spadol preto, lebo mu zlyhali obidva motory. V českej metropole totiž skúmali čiernu skrinku, tá má teraz putovať do Spojených štátov. Technickú poruchu stroja potvrdil aj hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Rezort dopravy sa k príčinám nehody zatiaľ odmietol vyjadriť.

Čítajte viac Polícia zadržala množstvo zakázaných zbraní a pyrotechniku: Jeden muž si sám vyrábal výbušniny

„S oficiálnym stanoviskom počkáme do ukončenia vyšetrovania,“ povedala hovorkyňa Zuzana Viciaňová. Ani nie dvojročný stroj Bell 429 riadila dvojica policajných pilotov, ktorých minister vnútra Robert Kaliňák označil za najskúsenejších v letke. Podľa leteckého odborníka Petra Šveca však nemuseli mať dostatočný výcvik práve na nové vrtuľníky.

„Nie je vylúčené, že vzhľadom na počet týchto helikoptér, piloti pri vysadení oboch motorov nemuseli vedieť použiť zložité postupy, nemuseli mať dostatočný výcvik ani skúsenosti,“ povedal bývalý pilot. Upozornil, že príčiny pádu stroja budú určite komplikovanejšie.

„V motoroch mohla byť nejaká nečistota alebo sa zastavil prívod paliva... To nebude len jedna príčina,“ dodal Švec. Piloti sú pre početné zlomeniny a vážne zranenia stále v nemocniciach – jedného z nich už previezli do Bratislavy, druhý leží stále v Prešove. Po desiatich dňoch konečne dýcha sám, stále je však v umelom spánku.

Tatrovka sa vyhýbala cyklistovi

Vyšetrovať sa začala aj vážna nehoda armádnej tatrovky pri Žiari nad Hronom, pri ktorej sa zranilo 17 osôb, z toho šesť ťažšie. Podľa posledných informácií sa vodič na lesnej ceste pri prechádzaní miernej pravotočivej zákruty v smere jeho jazdy vyhýbal pri ľavom okraji cesty stojacemu cyklistovi. Pravým kolesom pritom vyšiel mimo cesty, na šikmom brehu auto stiahlo a prevrátilo sa na pravý bok do miestneho potoka.

Do vyšetrovania dopravnej nehody bol pribratý aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal trestné stíhanie pre zločin všeobecné ohrozenie. Vinníkovi nehody hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Stav zranených sa medzitým zlepšuje, platí to aj u vojaka, ktorý utrpel najťažšie zranenie. Šesť ťažko zranených profesionálnych vojakov, ktorí sa pri nehode zranili, je nateraz mimo ohrozenia života. Okrem nich v nemocniciach naďalej zostávajú hospitalizovaní ešte traja vojaci. Zvyšní už boli prepustení do domáceho liečenia.

Prísne strážený pohreb úradníčky

Obrovský smútok včera ovládol Kremnicu! So sympatickou Jankou Dankovou († 23) sa prišli rozlúčiť príbuzní, kamaráti, kolegovia aj minister Robert Kaliňák. Mladá pracovníčka ministerstva vnútra zahynula pri havárii, keď sa vracala z pohrebu hasičov v Prešove a zároveň zo služobnej cesty v Krompachoch. Posledná rozlúčka s Jankou sa konala v kremnickom dome smútku pod prísnym dohľadom množstva policajtov. Uslzení ľudia prichádzali už hodinu pred začiatkom smútočného obradu.

Za všetkých sa Janke prihovoril švagor. „Vždy si rozdávala úsmev, optimizmus a dobrú náladu. Ak si niekomu nepomohla, určite si nikomu vedome neublížila. Zostaneš navždy hlboko v našich srdciach,“ povedal s obrovským smútkom v hlase. Janka milovala prírodu a zvieratká, všade ju sprevádzal jej psík, fenka Ruby. Bola s ňou aj počas tragickej nehody. Ona sama podľahla zraneniam osem hodín po jej smrti. Na poslednej ceste sprevádzala Janku obľúbená pieseň od skupiny Kryštof. Janka pracovala na ministerstve vnútra ako asistentka od jesene 2015.